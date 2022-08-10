«Двойная вкуснятина» в два раза дороже: как растут цены на корм для кошек в Башкирии

Цены на корма для животных заметно выросли так же, как и на все остальное, рынок «аппетитных кусочков» попробовали проанализировать хозяева кошек и по совместительству журналисты Mkset.

Известием о росте цен на различные продукты и товары сегодня вряд ли кого-то удивишь. Рост цен затронул и владельцев кошек и котов. Животным, в отличие от людей, не объяснишь, что в трудные времена надо «потуже затянуть пояса». Тем более что затягивание поясов в случае с кормами для кошек зачастую может быть чревато болезнями их почек и прочими недугами. Корреспондент Mkset до февраля редко мониторил цены на корм для любимой кошки. Однако дороже 20 рублей за пакетик далеко не люксового, а весьма простецкого влажного корма, не отдавал. Сегодня в магазине у дома цена на пакетик «Вискаса» выросла до 29 рублей. Даже самый расточительный хозяин в такой ситуации перестает ходить в магазин у дома и отправляется в зоомагазин, где корм еще в июне можно было приобрести за те же 20 рублей. Однако в один прекрасный день и там цена подскочила сразу на пять рублей за пакетик. Теперь каждый поход в зоомагазин вызывает тревогу и опасения, какую цифру предстоит увидеть на ценнике в этот раз. Однако есть и куда более конкретная и документально подтвержденная информация о росте цен практически в два раза, которой с Mkset любезно поделилась владелица кошки из Уфы. — Кошка ест один и тот же корм — Piruna One для взрослых кошек. Мы его брали и берем в основном по акции, так как цены постоянно меняются, а зная выгодную цену, переплачивать не хочется. До Нового года 1,5 кг упаковку можно было купить за 399 рублей по акции, сейчас по той же акции этот же корм стоит уже в два раза дороже — в среднем около 600 рублей. Такой пачки хватает месяца на два. Самую большую упаковку в 3 кг пару месяцев назад удалось купить за 919 рублей, это в перерасчете на вес дешевле. Но в целом и общем 3 кг корма сейчас за такую цену уже не найти — всё дороже тысячи.Хозяйка кошки из Уфы Владелица кошки любезно предоставила скриншоты своих заказов, которые весьма красноречиво описывают ситуацию. К слову, накануне стало известно, что компания Purina остановила производство и продажу кормов Friskies для кошек и собак и ряда кормов других брендов компании из-за логистических трудностей с поставками сырья. Остановлено производство и продажа кормов Friskies для кошек и для собак, Cat Chow, Dog Chow, Gourmet и Darling Dog. Корма марок Purina One, Purina One Dog, Felix, Proplan продолжат продаваться в России. Заметно подорожал и самый простой корм для кошек «Вискас». По словам уфимки, которая нередко подкармливала этим кормом кошек на улице, раньше пакетик влажного корма обходился по акции в 9 рублей 90 копеек, а теперь, судя по открытым данным мониторинга акционных цен, дешевле 15 рублей 99 копеек этот корм уже вряд ли найти. Конкретные данные о возросшей цене на пакетированный влажный корм среднего ценового сегмента предоставила еще одна читательница Mkset и по совместительству хозяйка кота. Если в конце января 2022 года пакетик «Перфект фита» обходился ей в 32 рубля 90 копеек, в июле же нынешнего года порция кошачьего питания встала ей в 37 рублей и 90 копеек. Рост, надо отметить, не такой уж и взрывной, но, учитывая кошачьи аппетиты, вполне ощутимый. Домашние кошки сегодня привыкли к специализированным кормам для стерилизованных кошек или для кошек с мочекаменной болезнью. Мы в ответе за тех кого приручили — редкий хозяин из-за экономической ситуации переведет своего пушистика на корм из эконом-сегмента, к тому же это может быть себе дороже. Ведь услуги ветеринарных клиник так же растут в цене, а экономия на корме для любимого питомца может обернуться серьезными последствиями. Фото: Mkset.ru

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter