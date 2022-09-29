В Башкирии научно-исследовательская компания получила транш от корпорации МСП

— Государственная поддержка, оказанная ООО «АЛТИМ», позволила сократить расходы на оплату услуг субподрядных организаций, уменьшить сроки выполнения лабораторных исследований и расширить их спектр, тем самым подняв деятельность предприятия на качественно новый уровень. Это хороший пример того, как эффективно используются возможности, предоставляемые Региональной лизинговой компанией Республики Башкортостан, — отметил министр предпринимательства и туризма РБ Рустем Афзалов.