В Башкирии научно-исследовательская компания получила транш от корпорации МСП

Транш размером в 3,22 млн руб. компания «Алтим», специализирующаяся на лабораторных исследованиях, получила от лизинговой компании РБ (дочерняя структура корпорации МСП) в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Лизинговая сделка на поставку рентгеновского флуоресцентного волнодисперсионного анализатора для определения массовой доли хлора и серы в жидких пробах была заключена сроком на 13 месяцев. Закупленное оборудование уже поступило на предприятие.
В компании модернизация позволила уменьшить себестоимость оказываемых услуг и обеспечит совокупный рост выручки на 30%. Нашлись и новые рабочие места — для пяти человек.
— Государственная поддержка, оказанная ООО «АЛТИМ», позволила сократить расходы на оплату услуг субподрядных организаций, уменьшить сроки выполнения лабораторных исследований и расширить их спектр, тем самым подняв деятельность предприятия на качественно новый уровень. Это хороший пример того, как эффективно используются возможности, предоставляемые Региональной лизинговой компанией Республики Башкортостан, — отметил министр предпринимательства и туризма РБ Рустем Афзалов.