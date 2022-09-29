В Башкирии начнет действовать запрет на продажу алкоголя во время митингов и пикетов

В новом постановлении республиканского правительства были установлены границы, в пределах которых будет запрещена реализация алкогольной продукции. Соответствующий документ был опубликован на региаональном Портале правовой информации.
Так, на момент проведения массовых мероприятий продажа спиртного должна быть ограничена в близлежащих заведениях общепита, а также на расстоянии в 50 метров от мест скопления граждан. Действие данного постановление реализуется в соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».
Отметим также, что в республике на протяжении нескольких лет действует запрет на продажу спиртного во время массовых гуляний, приуроченных к празднованию Сабантуев. Данное ограничение действует только на розничную торговлю, кафе и прочие заведений общепита могут реализовывать спиртное в штатном режиме при наличии соответствующей лицензии.