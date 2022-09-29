mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Башкирии начнет действовать запрет на продажу алкоголя во время митингов и пикетов

29 сентября 09:36
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Новое постановление правительства устанавливает территориальные границы, в пределах которых нельзя реализовывать алкогольную продукцию во время массовых мероприятий

В новом постановлении республиканского правительства были установлены границы, в пределах которых будет запрещена реализация алкогольной продукции. Соответствующий документ был опубликован на региаональном Портале правовой информации.

Так, на момент проведения массовых мероприятий продажа спиртного должна быть ограничена в близлежащих заведениях общепита, а также на расстоянии в 50 метров от мест скопления граждан. Действие данного постановление реализуется в соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

Отметим также, что в республике на протяжении нескольких лет действует запрет на продажу спиртного во время массовых гуляний, приуроченных к празднованию Сабантуев. Данное ограничение действует только на розничную торговлю, кафе и прочие заведений общепита могут реализовывать спиртное в штатном режиме при наличии соответствующей лицензии.

Материалы по теме
В Башкирии 1 сентября вводится запрет на продажу алкоголяВ Башкирии прикрыли бизнес по торговле паленым алкоголем в двух регионахВ Башкирии 88 человек отравились алкоголем в этом году
#Новости#Азамат Нухов#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48