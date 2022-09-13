mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Башкирии прикрыли бизнес по торговле паленым алкоголем в двух регионах

13 сентября 10:59
Фото: 1MI
В ходе оперативных действий было обнаружено 6,5 тысяч литров опасной продукции размещенной в 14 точках, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк 13 сентября.

В Башкирии правоохранители пресекли производство и последующую реализацию контрафактного алкоголя, который умельцы производили из некой спиртосодержащей жидкости, а затем разливали по бутылкам и реализовывали как крепкий алкоголь. Известно, что потенциально опасный и точно законный товар продавали не только в Башкирии, но и в соседней Оренбургской области.

Известно, что «бизнес» по производству «алкоголя» из жидкости, в составе которой присутствует спирт, существовал в 2021 года. Неизвестно каковы были объемы такого производства, однако в ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранители вышли на точки по 14 адресам, где в общей сложности было обнаружено 6,5 тысяч литров зелья.

Уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 6 статьи 171.1 и ч. 1 171.3 УК РФ уже возбуждено, двое фигурантов заключены под стражу, троим же избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48