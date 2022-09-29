СК предъявил обвинение чиновнику в деле о невыдаче жилья детям-сиротам из Туймазов

Известен новый поворот в долгой жилищной эпопее семьи Зариповых из города Туймазы, которая воспитывает троих детей, один из которых находится на инвалидности из-за диагноза аутизм. Им по закону полагается жилье от государства, однако получив его семья Зариповых была в шоке — им предоставили жилье на окраине города, да еще и в аварийном доме. Мириться отец семейства Марат Зарипов с таким положение вещей не стал и начал с завидной регулярность обращаться в следственный комитет.
Не так давно в деле с жильем семьи Зариповых произошел важный и можно даже сказать переломный момент, в их деле их семьи спустя долгое время появился обвиняемый и стал им никто иной как замглавы администрации городского поселения города Туймазы Рафис Шангареев. Чиновнику вменяют злоупотребление должностными полномочиями.
Стоит отметить, что в производство дело ушло с легкой руки главы следкома РФ Александра Бастрыкина, к которому семья Зарипова обращалась и с письменными заявлениями и в видеообращениях (также обращалась семья Зариповых и к президенту РФ Путину). Однако в деле против замглавы администрации Туймазов речь идет о двух детях-инвалидах, то есть чиновника обвиняют в нарушении прав двух семей. Сообщается, что Шангагеев уже признал свою вину, а администрация района купила благоустроенные квартиры и согласована процедура их передачи двум семьям с детьми-инвалидами. После утверждения заключительного обвинения дело о превышении должностных полномочий дело отправится в суд.
С началом долгой истории семей с детьми-инвалидами, которая все еще продолжается, можно ознакомится здесь.