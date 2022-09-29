СК предъявил обвинение чиновнику в деле о невыдаче жилья детям-сиротам из Туймазов

Стоит отметить, что в производство дело ушло с легкой руки главы следкома РФ Александра Бастрыкина, к которому семья Зарипова обращалась и с письменными заявлениями и в видеообращениях (также обращалась семья Зариповых и к президенту РФ Путину). Однако в деле против замглавы администрации Туймазов речь идет о двух детях-инвалидах, то есть чиновника обвиняют в нарушении прав двух семей. Сообщается, что Шангагеев уже признал свою вину, а администрация района купила благоустроенные квартиры и согласована процедура их передачи двум семьям с детьми-инвалидами. После утверждения заключительного обвинения дело о превышении должностных полномочий дело отправится в суд.