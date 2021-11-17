Семья ребенка-инвалида из Башкирии обратилась к Путину из-за долгой волокиты с жильем

Обращение к президенту России Владимиру Путину семья Закировых из города Туймазы опубликовала 17 ноября. В семье растет ребенок-инвалид, но родители вынуждены заниматься не лечением ребенка, а судебными тяжбами и бюрократическими делами.
В своем обращении семья просит президента Путина от имени всех родителей детей-инвалидов и сирот обратить внимание на ситуацию с волокитой с выдачей жилья, положенного детям.
Уголовные дела на чиновников не возбуждаются, а если даже возбуждают, то по сверхлегкой статье «халатность», как в нашей ситуации. Уголовные дела должным образом не расследуются, в нашем деле следователи на протяжении восьми месяцев не могут найти подозреваемых, хотя по документам ясно-понятно, что за все это отвечает глава города Туймазов. Дело было передано во второй отдел по особо важным делам города Уфы, где теперь следователь его благополучно хоронит.Сирена Закирова
В 2019 году семья Закировых получила квартиру по республиканской целевой программе по предоставлению жилья семьям, имеющим ребенка-инвалида. Однако родители 12-летнего Артура считают, что местные чиновники закупили квартиру дороже ее фактической стоимости. Сейчас семья Закировых проживает в съемной квартире с тремя детьми. Закировы мечтают получить комфортное жилье, которое будет соответствовать стоимости, указанной в муниципальном контракте.
Они выдают неликвидные квартиры, которые годами не продаются.Марат Закиров
Семья Закировых — не единственные, кто столкнулся с этой проблемой. Так, местная администрация предоставила Амире Миниахметовой, победившей онкологию, жилье за чертой города в селе Серафимовка в 2019 году. Тем временем чиновники уверяют, что это решение было связано с пропиской в деревне Балтаево Туймазинского района, поэтому власти решили купить женщине жилье в селе Серафимовский.
— Я отказалась от квартиры в 2019 году, но по сей день мне её предоставляют. Мы в селе Серафимовский не были прописаны никогда и там не жили, село находится в 25 километрах от города Туймазы, — рассказала мать девочки Луиза.
По словам Луизы Миниахметовой, на жилье ее ребёнку были направлены 960 тысяч рублей, а фактическая стоимость предоставленной квартиры составляет 510 тысяч рублей.
В конце февраля 2021 года администрация Туймазинского района ответила на официальный запрос Mkset по вопросам выдачи жилья по социальной программе, обеспечивающей жильем детей-инвалидов, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний. В ответе представители муниципалитета отметили, что закупка квартир происходит путем открытого аукциона, где любой желающий может участвовать в процедуре закупки путем предложения своего жилого помещения, если оно соответствует техзаданию. При этом для соблюдения закона о защите конкуренции заказчик не имеет право указывать в техзадании район расположения, год постройки дома, этажность и благоустроенность.
Редакция Mkset также запрашивала статистику за предыдущий год по количеству выданных по данной соцпрограмме квартир и бюджету, выделяемому на приобретение социального жилья. Однако в ответе данную информацию не представили. Помимо этого представители муниципалитета не ответили на вопрос о разнице между закупочной и фактической стоимостью квартир.
После публикации Mkset о проблеме семьи Туймазинский следственный отдел начал доследственную проверку по факту предоставления жилья по завышенной стоимости семьям с детьми-инвалидами. А уже через несколько дней к семье Закировых пришли представители опеки после анонимного звонка.
В отделе опеки и попечительства Туймазинского района тогда Mkset подтвердили, что выезд к семье Закировых действительно производился, однако подробнее комментировать ситуацию, связанную с этой семьей, отказались.
В апреле 2021 года Туймазинский следком все же возбудил уголовное дело по факту выдачи квартир для семей с детьми-инвалидами по цене значительно ниже закупочной. Об этом Mkset сообщила семья Закировых.
В конце октября прокуратура Башкирии наказала главу Минстроя за освоение денег на жилье детям-сиротам. 26 октября зампрокурора Башкирии Сергей Воротынцев объявил предостережение исполняющему обязанности министра строительства и архитектуры Башкирии Егору Родину за низкое освоение средств на жилье детям-сиротам, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
Надзорное ведомство недовольно недостаточным освоением бюджетных денег (950 миллионов рублей, предназначенных на покупку 650 квартир), которые в текущем году направлены для покупки жилья детям-сиротам и другим лицам приравненным к ним.
Известно, что юрист Виталий Буркин, адвокат Александр Войцех и ряд пострадавших по уголовным делам, среди которых и семья Закировых, обратились к главе СК РФ Александру Бастрыкину и генеральному прокурору России Краснову. Однако ввиду того, что никаких подвижек в деле не произошло и после требования Александра Бастрыкина разобраться в ситуации, семья решила попросить помощи лично у президента.