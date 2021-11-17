Семья ребенка-инвалида из Башкирии обратилась к Путину из-за долгой волокиты с жильем

Уголовные дела на чиновников не возбуждаются, а если даже возбуждают, то по сверхлегкой статье «халатность», как в нашей ситуации. Уголовные дела должным образом не расследуются, в нашем деле следователи на протяжении восьми месяцев не могут найти подозреваемых, хотя по документам ясно-понятно, что за все это отвечает глава города Туймазов. Дело было передано во второй отдел по особо важным делам города Уфы, где теперь следователь его благополучно хоронит.Сирена Закирова