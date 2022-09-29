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Синхронистка Давыдова уехала из России, бросив свою школу на произвол судьбы

29 сентября 17:46
Фото: pxhere.com
Тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Данченко, заявила, что пятикратная олимпийская чемпионка Анастасия Давыдова уехала их страны, никому об этом не сообщив, и бросила школу, которая носит ее имя.

Как информирует «Советский спорт», ссылаясь на «RT на русском», в активе бывшей спортсменки пять золотых медалей Олимпийских игр.

Добавим, что Олимпийский центр синхронного плавания Анастасии Давыдовой был открыт в 2016 году.

#Новости#Марина Колодкина#Спорт
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