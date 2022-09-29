Синхронистка Давыдова уехала из России, бросив свою школу на произвол судьбы

Тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Данченко, заявила, что пятикратная олимпийская чемпионка Анастасия Давыдова уехала их страны, никому об этом не сообщив, и бросила школу, которая носит ее имя.

Как информирует «Советский спорт», ссылаясь на «RT на русском», в активе бывшей спортсменки пять золотых медалей Олимпийских игр. Добавим, что Олимпийский центр синхронного плавания Анастасии Давыдовой был открыт в 2016 году.