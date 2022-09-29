Мэр Уфы разрешил снести дома на Шота Руставели, куда настойчиво приглашали Хабирова

Жители бараков расположенных по адресу улица Шота Руставели 70/3, 70/6, 70/7 и 76 в Уфе дождались расселения, а точнее постановления о расселении. Один из этих бараков под номером 70/6 признали аварийным еще в 2016 году, была и экспертиза, которая показала, что дом, построенный в середине 1950-х годов находится в «критическом состоянии». Этот же дом весь сентябрь регулярно появлялся в комментариях на странице главы Башкирии. Житель дома Айрат Зиганшин выкладывал фото разрушений в доме и жаловался на типовые ответы чиновников по типу «копировать вставить».
Вчера, 28 сентября на сайте администрации Уфы было опубликовано постановление за подписью Ратмира Мавлиева об изъятии вышеуказанных домов. Однако решение, как гласит документ, принято было в связи с обращением застройщика «ПСК-6». Какие именно планы строит компания экс-депутата уфимского Горсовета Андрея Носкова и депутата Курултая Олега Филиппова, неизвестно. Стоит отметить, что от властей и раньше звучали заявления о том, что расселит из рушащихся бараков их застройщик.