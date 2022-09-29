Мэр Уфы разрешил снести дома на Шота Руставели, куда настойчиво приглашали Хабирова

Жители бараков расположенных по адресу улица Шота Руставели 70/3, 70/6, 70/7 и 76 в Уфе дождались расселения, а точнее постановления о расселении. Один из этих бараков под номером 70/6 признали аварийным еще в 2016 году, была и экспертиза, которая показала, что дом, построенный в середине 1950-х годов находится в «критическом состоянии». Этот же дом весь сентябрь регулярно появлялся в комментариях на странице главы Башкирии. Житель дома Айрат Зиганшин выкладывал фото разрушений в доме и жаловался на типовые ответы чиновников по типу «копировать вставить».