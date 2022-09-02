Хабирову показали, как разрушается дом в Уфе, который обещали снести в 2021 году

Жуткие фотографии дома по адресу улица Шота Руставели 70/6 в Уфе в комментариях под постом Радия Хабирова опубликовал уфимец Айрат Зиганшин. Мужчина просит власть обратить внимание на дом по указанному адресу, который признали аварийным еще в 2016 году. Ссылается он на экспертизу, которая показала, что дом, построенный в середине 1950-х годов находится в «критическом состоянии». Мало того, по мнению Айрата Зиганшина возможны и по настоящему страшные последствия бездействия в отношении данного дома, мужчина полагает, что «обрушение перекрытий может произойти в ближайшее время».