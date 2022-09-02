Хабирову показали, как разрушается дом в Уфе, который обещали снести в 2021 году

Жуткие фотографии дома по адресу улица Шота Руставели 70/6 в Уфе в комментариях под постом Радия Хабирова опубликовал уфимец Айрат Зиганшин. Мужчина просит власть обратить внимание на дом по указанному адресу, который признали аварийным еще в 2016 году. Ссылается он на экспертизу, которая показала, что дом, построенный в середине 1950-х годов находится в «критическом состоянии». Мало того, по мнению Айрата Зиганшина возможны и по настоящему страшные последствия бездействия в отношении данного дома, мужчина полагает, что «обрушение перекрытий может произойти в ближайшее время».
Если ввести данный адрес в поисковике, то одна из ссылок ведет на материал, размещенный на сайте мэрии Уфы и датированный 20 июля 2020 года.
Так два года назад, в июле 2020 года говорилось, что дома № 70/3, 70/6 по улице Шота Руставели признаны аварийными и подлежат сносу.
— В рамках освоения территории компания-застройщик проведет расселение жильцов пяти домов. Дом 70/7 по улице Шота Руставели практически расселен, в домах 70/3 и 70/6 расселение уже началось — сообщали в мэрии два года назад.
В том же материале указано, что крайний срок сноса домов в соответствии с договором развития территории — 2021 год.
Однако дом, который демонстрирует Айрат Зиганшин и ныне там и если и движется к сносу, то скорее «естественным путем». По словам автора поста в комнатах жителей происходит деформация стен, имеются перекосы потолков и полов.
При этом на кухне в доме долгое время отсутствует даже холодная вода (горячей воды по словам Зиганшина дом не видел долгое время), Зиганшин уверяет, что неоднократно обращался в местное ЖЭУ, но «к сожалению им фиолетово», при том что на весь дом работает лишь 2 крана.
Недавно пришел ответ из Администрации Орджоникидзевского района, от ЖЭУ поступил ответ об устранении всех проблем что не является достоверным. В комнатах и по всему общежитию постоянный запах нечистот который появился вследствие игнорирования обращений Начальника ЖЭУ № 23.Айрат Зиганшин
Посетовал Зиганшин и на то, что обращения к «коммунальщикам и „государственным органам власти“ заканчиваются стандартными отсылками „скопировать — вставить“». В связи с этим он обратился к модераторам страницы Радия Хабирова и попросил внимательно отнестись к его сообщению и попросил обойтись без шаблонных ответов. Примечательно, что с утра 1 сентября гневный пост уфимца не получил абсолютно никакой реакции.