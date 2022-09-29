Глава Минздрава Башкирии заявил о мобилизации «совершенно здоровых» резервистов

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин в ходе брифинга, в ходе которого представители власти отвечали на самые актуальные вопросы о частичной мобилизации, заверил в том, что на боевое слаживание из Башкирии уезжают «совершенно здоровые резервисты».
Однако по ряду заявлений, в том числе и размещенных на странице Радия Хабирова, медицинская комиссия для резервистов на месте сборов не проводится, а обещают ее проводить там, где мобилизованных будут обучать. Тем временем министр здравоохранения Айрат Рахматуллин заявил, что военная комиссия в период частичной мобилизации работает в штатном режиме, работают по республике около 600 врачей.
В ходе того же брифинга Айрат Рахматуллин рассказал какие документы необходимо взять в военкомат тем, кто получил повестку, но имеет проблемы со здоровьем. Это должны быть актуальные на дату повестки подтверждающие наличие проблем со здоровьем документы. Например больничный лист, выписной эпикриз из медицинского учреждение или же справка от врача из медучреждения.