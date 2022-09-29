Глава Минздрава Башкирии заявил о мобилизации «совершенно здоровых» резервистов

Однако по ряду заявлений, в том числе и размещенных на странице Радия Хабирова, медицинская комиссия для резервистов на месте сборов не проводится, а обещают ее проводить там, где мобилизованных будут обучать. Тем временем министр здравоохранения Айрат Рахматуллин заявил, что военная комиссия в период частичной мобилизации работает в штатном режиме, работают по республике около 600 врачей.