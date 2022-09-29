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3000 социально значимых объектов Башкирии подключили к интернету

29 сентября 12:23
Фото: 1MI
В их числе образовательные организации, фельдшерско-акушерские пункты, органы государственной власти и местного самоуправления, объекты МЧС, МВД, Росгвардии, а также избирательные комиссии.

Как сообщили в АНО «Национальные приоритеты», более 3 тыс. социально значимых объектов Башкирии подключены к интернету, благодаря реализации национального проекта «Цифровая экономика».

В частности, интернетом обеспечены 3076 социально значимых объектов, которые ранее не имели высокоскоростного доступа к сети. В их числе образовательные организации, фельдшерско-акушерские пункты, органы государственной власти и местного самоуправления, объекты МЧС, МВД, Росгвардии, а также избирательные комиссии.

Как подчеркивают эксперты, подключение социально значимых объектов к интернету способствует развитию связи в отдаленных и малых деревнях. Создаются узлы связи, возможности которых позволяют обеспечить техническую возможность передачи данных для предоставления услуг доступа к сети «Интернет» физическим и юридическим лицам, находящимся в этом населенном пункте.

Национальный проект «Цифровая экономика» разработан по поручению президента России Владимира Путина. Масштабный проект включает в себя развитие инфраструктуры связи и интернета в малонаселенных, отдаленных и труднодоступных населенных пунктах России. Это позволяет обеспечивать жителям доступ к современным цифровым услугам, в том числе, дистанционное образование и телемедицину.

Всего по национальному проекту на текущий момент широкополосным интернетом в России оснащены 75 тысяч социально значимых объектов. В этом году более 2 тысяч сёл и деревень обеспечат высокоскоростным мобильным интернетом благодаря нацпроекту «Цифровая экономика». До 2030 года современный стандарт LTE появится в 24 тысячах малонаселенных пунктов страны.

#Новости#Касается каждого#Андрей Королев#Общество
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