3000 социально значимых объектов Башкирии подключили к интернету

Как сообщили в АНО «Национальные приоритеты», более 3 тыс. социально значимых объектов Башкирии подключены к интернету, благодаря реализации национального проекта «Цифровая экономика».
В частности, интернетом обеспечены 3076 социально значимых объектов, которые ранее не имели высокоскоростного доступа к сети. В их числе образовательные организации, фельдшерско-акушерские пункты, органы государственной власти и местного самоуправления, объекты МЧС, МВД, Росгвардии, а также избирательные комиссии.
Как подчеркивают эксперты, подключение социально значимых объектов к интернету способствует развитию связи в отдаленных и малых деревнях. Создаются узлы связи, возможности которых позволяют обеспечить техническую возможность передачи данных для предоставления услуг доступа к сети «Интернет» физическим и юридическим лицам, находящимся в этом населенном пункте.
Национальный проект «Цифровая экономика» разработан по поручению президента России Владимира Путина. Масштабный проект включает в себя развитие инфраструктуры связи и интернета в малонаселенных, отдаленных и труднодоступных населенных пунктах России. Это позволяет обеспечивать жителям доступ к современным цифровым услугам, в том числе, дистанционное образование и телемедицину.
Всего по национальному проекту на текущий момент широкополосным интернетом в России оснащены 75 тысяч социально значимых объектов. В этом году более 2 тысяч сёл и деревень обеспечат высокоскоростным мобильным интернетом благодаря нацпроекту «Цифровая экономика». До 2030 года современный стандарт LTE появится в 24 тысячах малонаселенных пунктов страны.