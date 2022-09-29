3000 социально значимых объектов Башкирии подключили к интернету

Всего по национальному проекту на текущий момент широкополосным интернетом в России оснащены 75 тысяч социально значимых объектов. В этом году более 2 тысяч сёл и деревень обеспечат высокоскоростным мобильным интернетом благодаря нацпроекту «Цифровая экономика». До 2030 года современный стандарт LTE появится в 24 тысячах малонаселенных пунктов страны.