В здании еще одной школы в Уфе обнаружили сборный пункт военкомата

Соответствующая вывеска пункта предварительного сбора граждан появилась на фасаде здания школы № 113 имени Рыбалко в Демском районе Уфы. Фото опубликовало изданием SOTA. При этом школа, по словам администрации учреждения, продолжает работать в обычном режиме. Директор школы Олеся Желтова подчеркнула, что безопасность учеников обеспечивается в полном объеме. Сборный участок, по ее словам, работает в те часы, когда детей нет в здании.