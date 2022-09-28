В здании еще одной школы в Уфе обнаружили сборный пункт военкомата

Соответствующая вывеска пункта предварительного сбора граждан появилась на фасаде здания школы № 113 имени Рыбалко в Демском районе Уфы. Фото опубликовало изданием SOTA. При этом школа, по словам администрации учреждения, продолжает работать в обычном режиме. Директор школы Олеся Желтова подчеркнула, что безопасность учеников обеспечивается в полном объеме. Сборный участок, по ее словам, работает в те часы, когда детей нет в здании.
В администрации Демского района попросили обратиться за комментарием в военкомат. В пресс-службе Военного комиссариата по РБ на запрос Mkset пока не ответили.
Ранее аналогичная вывеска появилась на фасаде школы № 45 в Кировском районе Уфы. Но там родители учеников начали собирать подписи против размещения участка оповещения военкомата в здании. Спустя некоторое время в мэрии Уфы заявили, что участка оповещения там нет, а школа работает в обычном штатном режиме с соблюдением всех мер безопасности.