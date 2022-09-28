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В здании еще одной школы в Уфе обнаружили сборный пункт военкомата

28 сентября 10:59
Фото: telegram-канал Sota
Информацию Mkset подтвердила директор образовательного учреждения.

Соответствующая вывеска пункта предварительного сбора граждан появилась на фасаде здания школы № 113 имени Рыбалко в Демском районе Уфы. Фото опубликовало изданием SOTA. При этом школа, по словам администрации учреждения, продолжает работать в обычном режиме. Директор школы Олеся Желтова подчеркнула, что безопасность учеников обеспечивается в полном объеме. Сборный участок, по ее словам, работает в те часы, когда детей нет в здании.

Пункт работает, пока детей в школе нет, сказала директор школы
Фото: telegram-канал Sota

В администрации Демского района попросили обратиться за комментарием в военкомат. В пресс-службе Военного комиссариата по РБ на запрос Mkset пока не ответили.

Ранее аналогичная вывеска появилась на фасаде школы № 45 в Кировском районе Уфы. Но там родители учеников начали собирать подписи против размещения участка оповещения военкомата в здании. Спустя некоторое время в мэрии Уфы заявили, что участка оповещения там нет, а школа работает в обычном штатном режиме с соблюдением всех мер безопасности.

#Новости#Наталья Балыкова#Общество
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