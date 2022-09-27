Власти прокомментировали ситуацию с появлением участка военкомата в школе в Уфе

Вывеска с такой надписью появилась на фасаде образовательного учреждения накануне, 26 сентября, при этом дети продолжали посещать уроки.
Взрослые же посчитали, что посещение школы посторонними мужчинами ставит под угрозу безопасность школьников. Сегодня родители планировали собрать подписи под требованием перенести пункт приема военнообязанных в другое здание. Однако встревожившая всех вывеска исчезла.
В пресс-службе мэрии Уфы на запрос Mkset ответили, что участка оповещения в здании школы нет.
«На базе школы № 45 участка оповещения нет, школа работает в обычном штатном режиме с соблюдением всех мер безопасности», — прокомментировали в городской администрации.