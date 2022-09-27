Власти прокомментировали ситуацию с появлением участка военкомата в школе в Уфе

Взрослые же посчитали, что посещение школы посторонними мужчинами ставит под угрозу безопасность школьников. Сегодня родители планировали собрать подписи под требованием перенести пункт приема военнообязанных в другое здание. Однако встревожившая всех вывеска исчезла.