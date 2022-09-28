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В Башкирии вернули назад мобилизованного отца, опекающего троих детей и пожилую мать

28 сентября 05:27
Фото: 1MI
Информацию о том, что 44-летнего уроженца Стерлибашевского района, которого призвали в рамках частичной мобилизации подтвердил глава регисполкома ОНФ Башкирии Виталий Брыкин 28 сентября.

Стало известно о возврате гражданина, которого мобилизовали в рамках частичной мобилизации. Выяснилось, что мужчина в одиночку воспитывает троих детей и содержит свою пожилую мать. Как уже сообщал Mkset в Башкирии после объявления частичной мобилизации начал работу центр помощи для ошибочно призванных по частичной мобилизации. История 44-летнего Рафаэля Богданова из Стерлибашевского района — кейс этого центра.

Виталий Брыкин рассказал о том, что сейчас Богданов действительно возвращается, а ошибка военкомата исправлена. Брыкин привел и данные на 16 часов 27 сентября – всего в центр поступило 620 обращений, 18 из который находятся в работе, однако количество заявлений в работе изменяется, по словам Брыкина их на данный момент около 15. Рассказал глава регионального ОНФ и о том, 70% обращений поступают на тему возраста мобилизуемых граждан, а около 20% обращений касаются состояния здоровья. И те и другие обращения ОНФ рассматривает и в случае ошибки содействует мобилизованному.

Виталий Брыкин дал важное пояснение относительно вопросов с возрастом мобилизованных – в федеральном законе о мобилизации ограничения для рядовых старше 35 лет нет, такое ограничение прописано только в рекомендациях Министерства обороны.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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