В Башкирии вернули назад мобилизованного отца, опекающего троих детей и пожилую мать

Виталий Брыкин рассказал о том, что сейчас Богданов действительно возвращается, а ошибка военкомата исправлена. Брыкин привел и данные на 16 часов 27 сентября – всего в центр поступило 620 обращений, 18 из который находятся в работе, однако количество заявлений в работе изменяется, по словам Брыкина их на данный момент около 15. Рассказал глава регионального ОНФ и о том, 70% обращений поступают на тему возраста мобилизуемых граждан, а около 20% обращений касаются состояния здоровья. И те и другие обращения ОНФ рассматривает и в случае ошибки содействует мобилизованному.