Минеева рассказала про обучение продвижению товаров на маркетплейсах

Она подчеркнула, что маркетплейсы являются важным инструментом работы МСП, позволяющим развивать бизнес и находить новые рынки сбыта. Он также помогает найти работу тем, кому необходим дополнительный заработок, включая дистанционный.
Отмечается, что в учебном центре «Профессионал» городской службы занятости создали две новые образовательные программы. Это курсы контент-менеджеров маркетплейсов и специалистов по работе с претензиями, комментариями и отзывами.
Директор центра «Профессионал» Елена Крутицкая рассказала, что рынок онлайн-продаж будет активно развиваться. Компетенции, которые связаны с выполнением разных задач на интернет-площадках, представляют собой профессии будущего. Такая работа востребована и хорошо оплачивается. В начале этого года для жителей столицы, которые лишились своих рабочих мест, в центре была открыта программа «Менеджер по работе с маркетплейсами», ставшая весьма популярной. Порядка 700 человек, прошедших обучение, уже начали зарабатывать. Сейчас по запросу обучающихся граждан в центре «Профессионал» создали еще два новых курса.
Обучение проходит в течение недели в онлайн-формате. Зарегистрироваться на курсы можно людям с образованием не ниже среднего профессионального. Для успешного освоения программы необходимы только базовые навыки работы на компьютере.
Участники программы «Нейминг и рич-контент» смогут научиться разрабатывать и размещать на маркетплейсах продающие карточки товаров, а также пройти основы нейминга и начать самостоятельно создавать простые графические изображения. Они также научатся тому, как привлечь внимание клиентов для эффективных продаж.
На курс «Коммуникационный менеджмент» могут записаться те, кто хочет научиться грамотно вести коммуникацию с клиентами в интернете.
Обучение будет интересно тем, кому нужен дополнительный заработок. Сейчас на рынке есть много вакансий для специалистов по коммуникациям в интернете и для тех, кто может быстро публиковать описание продукции на маркетплейсах. Работать можно дистанционно.
Тот, кто прошел обучение в центре, будет гарантированно трудоустроен. «Профессионал» сотрудничает с проверенными работодателями и предлагает актуальные вакансии. Группы курируются карьерными консультантами, которые проводят индивидуальные встречи, помогают составлять резюме, подбирать проверенные предложения и готовиться к собеседованию или к встрече с заказчиком.
Онлайн-обучение могут пройти безработные жители Москвы, мамы дошкольников, люди старше 50 лет и члены нуждающихся семей по программе «Социальный контракт». Для этого им необходимо обратиться в центр занятости населения.