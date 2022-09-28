Минеева рассказала про обучение продвижению товаров на маркетплейсах

Директор центра «Профессионал» Елена Крутицкая рассказала, что рынок онлайн-продаж будет активно развиваться. Компетенции, которые связаны с выполнением разных задач на интернет-площадках, представляют собой профессии будущего. Такая работа востребована и хорошо оплачивается. В начале этого года для жителей столицы, которые лишились своих рабочих мест, в центре была открыта программа «Менеджер по работе с маркетплейсами», ставшая весьма популярной. Порядка 700 человек, прошедших обучение, уже начали зарабатывать. Сейчас по запросу обучающихся граждан в центре «Профессионал» создали еще два новых курса.