«Трагедия ничему не учит»: в здании школы в Уфе разместили участок военкомата

Речь идет о школе № 45 в Уфе, на входе которой появилась вывеска «Участок оповещения военного комиссариата Уфы». Судя по тому, что она оборудована подсветкой, вероятно, этот пункт сможет работать круглосуточно. Родителей детей, обучающихся в данной школе, это встревожило.
«Как такое возможно? Вчерашняя трагедия в Ижевске ничему не учит, похоже! В школе дети учиться должны, а не мужчин с улицы принимать. От лица родителей прошу немедленно принять меры! Рядом здание полиции, размещайте там, а не рядом с нашими детьми!», — обратилась Ольга Б. в комментариях под постом Радия Хабирова на его странице в соцсетях.
Ольга Б. сообщила журналисту Mkset, что вывеска появилась вчера, дети при этом продолжали учиться. По ее словам, администрация школы родителям ничего не объяснила. Сегодня они намерены собрать подписи и потребовать перенести участок военкомата в другое здание.
Mkset не удалось получить оперативные комментарии по поводу размещения участка военного комиссариата в учебном заведении. По телефону школы № 45 журналисту ответил мужчина, представившийся охранником. Он многократно пытался соединить корреспондента издания с приемной, однако там никто не поднимал трубку. В конце концов мужчина предложил «сбегать» до кабинета администрации, но мы от этого отказались, посчитав, что будет лучше, если он будет выполнять свои обязанности и охранять школьников.
В Минобре Башкирии Mkset сообщили, что вопрос размещения участка военкомата относится к компетенции мэрии. Мы запросили комментарии в городской администрации и в республиканском военкомате, ответы на запросы пока не поступили.
Напомним, в понедельник, 26 августа, в Иркутской области 25-летний местный житель открыл стрельбу в военкомате. Военный комиссар Александр Елисеев получил тяжелое ранение, после операции он находится в стабильном крайне тяжелом состоянии. В тот же день несколькими часами позднее произошла трагедия в школе № 88 в Ижевске. Выпускник этой школы вошел в здание и устроил стрельбу, а затем свел счеты с жизнью. Погибли 17 человек, в числе которых 11 детей. После этих трагедий жительницы Башкирии обратили внимание властей на охрану школ и детских садов.
UPD. Пока готовился материал, местная жительница Ольга Б. сообщила, что табличку военкомата со здания школы сняли. Остался ли в школе участок оповещения — пока неясно.