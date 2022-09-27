«Трагедия ничему не учит»: в здании школы в Уфе разместили участок военкомата

Напомним, в понедельник, 26 августа, в Иркутской области 25-летний местный житель открыл стрельбу в военкомате. Военный комиссар Александр Елисеев получил тяжелое ранение, после операции он находится в стабильном крайне тяжелом состоянии. В тот же день несколькими часами позднее произошла трагедия в школе № 88 в Ижевске. Выпускник этой школы вошел в здание и устроил стрельбу, а затем свел счеты с жизнью. Погибли 17 человек, в числе которых 11 детей. После этих трагедий жительницы Башкирии обратили внимание властей на охрану школ и детских садов.