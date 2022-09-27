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В августе в водоемах Башкирии нашли превышения содержания фенола и марганца и ртути

27 сентября 14:02
Фото: 1MI
Оценку качества воды в водоемах республики провел и опубликовал Башгидромеитцентр.

Специалисты Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды опубликовали данные о качестве воды и содержании в ней вредных веществ в водоемах Башкирии. Проанализированы были всего 35 проб из 9 различных водоемов.

Превышения специалисты выявили по пяти пунктам — фенол, ртуть, марганец, соединения железа, а также нефтепродукты.

Так в водах реки Белой выше поселка Прибельский специалисты выявили кратное (от 4 до 11) превышение предельно допустимой концентрации марганца. В той же реке Белой, но в двух точках близ Бирска и Стерлитамака было выявлено превышения ПДК данного вещества почти в три раза, а именно в 2,8 раза. В реке Белой в Стерлитамаке была вывлена двукратное превышение фенолов и нефтепродуктов.

Также выявлено превышение ПДК было выявлено в реках Ашкадар и Юрюзань. В водах обоих рек обнаружилось кратное превышение содержания соединений железа, в 5 раз в Юрюзани и в 7 раз в Ашкадаре.

Напомним, в сентябре жители уфимского Инорса забили тревогу из-за неестественного фиолетового цвета воды в местом озере, воды которого идут в «питьевую» реку Уфимку, однако в минэкологии не смогли установить источник загрязнения.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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