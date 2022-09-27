В августе в водоемах Башкирии нашли превышения содержания фенола и марганца и ртути

Так в водах реки Белой выше поселка Прибельский специалисты выявили кратное (от 4 до 11) превышение предельно допустимой концентрации марганца. В той же реке Белой, но в двух точках близ Бирска и Стерлитамака было выявлено превышения ПДК данного вещества почти в три раза, а именно в 2,8 раза. В реке Белой в Стерлитамаке была вывлена двукратное превышение фенолов и нефтепродуктов.