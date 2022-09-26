«Позорище и унижение»: жители Башкирии раскритиковали власти за выплаты детям войны

— Моей маме исполняется 83 года в этом году. […] Она одна получила высшее образование. Собирали гнилую картошку, пекли из неё лепёшки. Жили полуголодные, но стремились к знаниям. И эти знания она в течении 40 лет передавала детям. Что в итоге? Нацепили на грудь медаль «Дети войны», дали удостоверение и 1000 р. Всё… И забыли и забили на неё. Да, там в комментариях девушка права, на 1000 р можно сходить в магазин и купить вкусняшек. Можно. Но в данный момент это звучит как насмешка, как унижение, — рассказывает историю своей матери Гульнара Ф.