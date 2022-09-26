«Позорище и унижение»: жители Башкирии раскритиковали власти за выплаты детям войны

Накануне, на сайте правовой информации был опубликован указ главы Башкирии о назначении единовременной выплате детям войны в размере одной тысячи рублей. В социальных сетях данное решение вызвала бурную реакцию у жителей Башкирии.
Так, преобладающее большинство не понимание почему размер выплаты составляет всего одну тысячу рублей.
— Тысяча рублей, как издевательство звучит — заявляет Гузель К.
— В других регионах в прошлом году по пять начисляли […] статус дети войны [ничего] не даёт. Даже в поликлинике родителям (под 90) без очереди сказали не положено, — негодует Адель З.
— Моей маме исполняется 83 года в этом году. […] Она одна получила высшее образование. Собирали гнилую картошку, пекли из неё лепёшки. Жили полуголодные, но стремились к знаниям. И эти знания она в течении 40 лет передавала детям. Что в итоге? Нацепили на грудь медаль «Дети войны», дали удостоверение и 1000 р. Всё… И забыли и забили на неё. Да, там в комментариях девушка права, на 1000 р можно сходить в магазин и купить вкусняшек. Можно. Но в данный момент это звучит как насмешка, как унижение, — рассказывает историю своей матери Гульнара Ф.
Так, у многих жителей региона указанная сумму вызывает смех, в частности, Владислав Ж. пишет, что новость «звучит как анекдот», присоединяется к мнению и Людмила О со словами: «неслыханная щедрость».
— 1000р., не смешили бы народ, — пишет Зарина Г.
— Вот вам 1000, и ни в чем себе не отказывайте, — Екатерина Ф.
Некоторые пользователи в серьез задумали над тем, что можно приобрести на одну тысячу рублей. Татьяна Ф. пишет, что данная сумма лишь «на пачку таблеток», однако Елена П. с эти выводом не согласна.
— Сейчас даже таблетки на эти деньги не купишь, врача не оплатишь. Потому что в поликлинике их нет, — заявляет Елена П.
— Одна тысяча рублей? Что же с этими деньгами делать-то? Смотреть на них, недоумевает Николай З.
К слову, наиболее часто пользователи соцсетей выражают свое недовольство по этому поводу словами «позор» и «позорище».
— По 1000 р серьезно? Кошмар, просто позорище, — Наталья Г.
— Так их же мало, не стыдно по 1000, — задает вопрос Иван Т.
Отметим, что есть и те, кто решение главы Башкирии выделить одну тысячу рублей детям войны поддержал и попытался пристыдить тех, кто негодует из-за суммы выплаты. Так, Кристина Б. пишет, что деньги лучше, чем «открытка в почтовом ящике», а Мират Ш. считает, что «тысяча хоть и небольшие деньги, но лишней никому не будет».
— Не дают- плохо, и дают -плохо. Успокойтесь уже, халявщики, — Анна Ю.
— Спасибо моя мама будет очень рада, — пишет Лилия Б.
— Я бы не сказала что у нас не заботятся о ветеранах. А 1 тысяча рублей просто как приятный бонус, если бы Хабиров ничего им не назначил, то вы молчали бы, а как назначил так мало и плохой, — заявляет Мира.
Поступают от пользователей соцсетей предложения заменить единовременную выплату на постоянную, либо же освободить их от платы за газ, свет и мусор.