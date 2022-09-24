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Хабиров подписал указ о выплате детям войны по тысяче рублей в сентябре и октябре

24 сентября 08:15
Фото: 1MI
Выплаты будут положены гражданам, которые родились в период с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года, сообщает в документе.

Глава Башкирии подписал указ о новое единовременной выплате детям войны. Так, согласно документу, опубликованному на сайте правовой информации, в период с сентября по октябрь данной категории граждан будет выплачено по одной тысячи рублей.

Важно, что речь идет о гражданах, родившихся в период с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года, а также постоянно проживающих на территории Башкирии.

Работа по предоставлению детям войны денежных средств будет организована Министерством труда и социальной защиты республики, контроль за исполнение указа возлагается на местное Правительство.

Ранее мы сообщали, что в Башкирии был принят законопроект, который расширяет категории граждан для получения единовременной выплаты в размере 2 миллионов рублей. Так, на финансовую помощь теперь могут рассчитывать семьи добровольцев, погибших в ходе спецоперации на территории Украины. Изначально выплаты назначались только семьям погибших военнослужащих.

Кроме того, Радий Хабиров на пленарном заседании в Госсобрании Башкирии попросил депутатов обсудить на заседаниях комитетов необходимость внесения изменений в действующее законодательство дополнительных мер социальной поддержки участников спецоперации и их семей.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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