Хабиров подписал указ о выплате детям войны по тысяче рублей в сентябре и октябре

Глава Башкирии подписал указ о новое единовременной выплате детям войны. Так, согласно документу, опубликованному на сайте правовой информации, в период с сентября по октябрь данной категории граждан будет выплачено по одной тысячи рублей.
Важно, что речь идет о гражданах, родившихся в период с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года, а также постоянно проживающих на территории Башкирии.
Работа по предоставлению детям войны денежных средств будет организована Министерством труда и социальной защиты республики, контроль за исполнение указа возлагается на местное Правительство.
Ранее мы сообщали, что в Башкирии был принят законопроект, который расширяет категории граждан для получения единовременной выплаты в размере 2 миллионов рублей. Так, на финансовую помощь теперь могут рассчитывать семьи добровольцев, погибших в ходе спецоперации на территории Украины. Изначально выплаты назначались только семьям погибших военнослужащих.
Кроме того, Радий Хабиров на пленарном заседании в Госсобрании Башкирии попросил депутатов обсудить на заседаниях комитетов необходимость внесения изменений в действующее законодательство дополнительных мер социальной поддержки участников спецоперации и их семей.