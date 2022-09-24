Хабиров подписал указ о выплате детям войны по тысяче рублей в сентябре и октябре

Ранее мы сообщали, что в Башкирии был принят законопроект, который расширяет категории граждан для получения единовременной выплаты в размере 2 миллионов рублей. Так, на финансовую помощь теперь могут рассчитывать семьи добровольцев, погибших в ходе спецоперации на территории Украины. Изначально выплаты назначались только семьям погибших военнослужащих.