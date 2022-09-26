Из Уфы появятся прямые авиарейсы в Минск, Самарканд и Тель-Авив

В ходе состоявшегося сегодня оперативного совещания регионального правительства глава республики Радий Хабиров рассказал о запуске трёх новых авиамаршрутах из Уфы. В частности речь идёт о вылетах из башкирской столицы в Минск, Самарканд и Тель-Авив.
Так, в рамках встречи главы республики с председателем Совета директоров авиакомпании «Азимут» Павлом Удодом обсуждались планы по увеличению присутствия авиакомпании в линейке воздушных линий, осуществляемых через Уфу. Отмечается, что компания также намерена оказывать помощь в организации региональных рейсов.
При этом, обращаясь к вице-премьеру правительства Алану Марзаеву, глава республики подчеркнул, что несмотря на тяжелейшие условия, Уфа должна продолжать своем становление как международная гавань.
Напомним, ранее стало известно, что прямые аваирейсы из Уфы запустят в Омск, Воронеж и Пермь. Отмечается, что данные направления удалось реализовать благодаря программе субсидирования авиаперелетов. Ранее также стало известно, что рейс из Уфы в Нижний Новгород будет субсидироваться за счет средств из республиканского бюджета.