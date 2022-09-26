Из Уфы появятся прямые авиарейсы в Минск, Самарканд и Тель-Авив

Напомним, ранее стало известно, что прямые аваирейсы из Уфы запустят в Омск, Воронеж и Пермь. Отмечается, что данные направления удалось реализовать благодаря программе субсидирования авиаперелетов. Ранее также стало известно, что рейс из Уфы в Нижний Новгород будет субсидироваться за счет средств из республиканского бюджета.