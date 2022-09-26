Хабиров подробно рассказал, как должны провожать мобилизованных из Башкирии

Также обеспечат мобилизованных граждан и хлебом и зрелищами. Как уже сообщал Mkset на границах Башкирии будут организованы пункты для мобилизованных граждан, где они смогут получить горячее полноценное питание и привести себя в порядок. Помимо питания на таких точках должны проводиться и торжественные мероприятия, такие как праздничные концерты.