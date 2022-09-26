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Хабиров подробно рассказал, как должны провожать мобилизованных из Башкирии

26 сентября 10:52
Фото: 1MI
Все мероприятия глава поручил проводить торжественно и в достойной обстановке, о чем заявил на оперативке в правительстве 26 сентября.

На сегодняшней оперативке в правительстве республики много говорили о частичной мобилизации. Глава Башкирии в ходе мероприятия заявил, что все мероприятия с мобилизованными, в частности их отправка, должны происходить в торжественной обстановке.

Не обошлось и без критики. Так главу Башкирии не устроила транспортировка резервистов на школьных автобусах.

Вы попробуйте сами доехать на школьном автобусе до Пензы. Замучаетесь.Радий Хабиров

Однако судя по всему эта проблема уже в прошлом, так как минтранс республики уже получил поручение от главы обеспечить перевозку мобилизованных на комфортных автобусах и с сопровождением.

Также обеспечат мобилизованных граждан и хлебом и зрелищами. Как уже сообщал Mkset на границах Башкирии будут организованы пункты для мобилизованных граждан, где они смогут получить горячее полноценное питание и привести себя в порядок. Помимо питания на таких точках должны проводиться и торжественные мероприятия, такие как праздничные концерты.

Ребята едут выполнять свой священный долг защищать нашу страну. И они должны уйти с гордо поднятой головой.Радий Хабиров

Также Хабиров оценил фото с таких пунктов, которые получил из Октябрьского и Илишевского районов и остался доволен тем как организовано питание, санитарная зона и концерт для мобилизованных граждан.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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