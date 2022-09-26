На границе Башкирии открыли пункт отдыха с горячим питанием для мобилизованных

«Башинформ» рассказал о работе на границе республики нового объекта, в прессе его называют в том числе и пунктом встречи призванных по частичной мобилизации. Глава Илишевского района Башкирии Ильдар Мустафин рассказал «Башиннформу» как по указанию главы Башкирии пункт был организован за считанные часы и только за воскресенье, 26 сентября позволил встретить военнослужащих их четырех районов Башкирии: Архангельского, Бураевского, Кармаскалинского и Мишкинского. В ночь на понедельник на пункт, который будет работать «фактически круглосуточно» прибыли военнослужащие из Белорецкого района.