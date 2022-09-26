На границе Башкирии открыли пункт отдыха с горячим питанием для мобилизованных

«Башинформ» рассказал о работе на границе республики нового объекта, в прессе его называют в том числе и пунктом встречи призванных по частичной мобилизации. Глава Илишевского района Башкирии Ильдар Мустафин рассказал «Башиннформу» как по указанию главы Башкирии пункт был организован за считанные часы и только за воскресенье, 26 сентября позволил встретить военнослужащих их четырех районов Башкирии: Архангельского, Бураевского, Кармаскалинского и Мишкинского. В ночь на понедельник на пункт, который будет работать «фактически круглосуточно» прибыли военнослужащие из Белорецкого района.
Пункт о котором идет речь называют последней остановкой в республике, поэтому было принято решение организовать там «пункт встречи». Это и санитарная зона, где военнослужащие могут умыться и привести себя в порядок, и горячее и полноценное питание, а также добрые слова от земляков.
С организацией помогли местные предприниматели, это владельцы придорожных кафе, сельхозпредприятия, организации торговли и общепита. Помимо горячих обедов в самом пункте собирают на границе Башкирии и гостинцы в дорогу. Местные жители приносят туда продукты питания, которые можно взять в дорогу. Их размещают на столе с которого военнослужащие могут взять то, что им нужно.
Напомним, в Башкирии также начал работу и центр помощи для ошибочно призванных по частичной мобилизации. К примеру отцов, которые воспитывают более четырех несовершеннолетних детей.