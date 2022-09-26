Частичная мобилизация в Башкирии: главное

Военный комиссар Башкирии Михаил Блажевич обратил внимание на то, что часть граждан действительно попадает на службу, несмотря на ограничения. Так, порядка 30% от мобилизованных пришли в военкоматы сами, до получения повестки. Добровольцев разрешено отправлять в зону СВО, даже если есть какие-то ограничения по здоровью. Кроме того, в призыв попали те, чьи «обстоятельства» с момента возвращения из армии существенно изменились: кто-то обзавелся четырьмя детьми, кто-то — серьезными заболеваниями.