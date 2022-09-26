Частичная мобилизация в Башкирии: главное

К местам боевого слаживания уже отправились колонны из Кармаскалинского, Архангельского, Стерлитамакского, Белебеевского, Гафурийского, Аургазинского Чишминского, Мишкинского и других районов, городов Кумертау, Салавата, Белорецка и Стерлитамака, сообщил Радий Хабиров.
Частичная мобилизация и выполнение плана по призыву имеет главное значение, подчеркнул глава региона. Вместе с тем в Башкирии сообщили, что в первые дни под частичную мобилизацию, вероятно, попали те, кто должен был получить отсрочку.
«Мы фиксируем, что к нам обращаются жители, которые объясняют и представляют документы о том, что в силу тех или иных льгот их муж, сын или брат не должен быть забран. Возникают спорные моменты», — констатировал он.
Муниципальным главам и военно-призывным комиссиям он поручил «отрабатывать» поступившие жалобы и «разобраться по каждой фамилии».
«Вплоть до того, что если человек ошибочно забран, надо разбираться и отзывать», — заявил Хабиров.
Глава региона рекомендовал местным властям изучать все жалобы и «не отмахиваться от людей», даже если они подошли во время проводов мобилизованных, и «вообще включать голову». Если, к примеру, человек пришел с высокой температурой — не нужно его призывать, объяснил глава региона.
Военный комиссар Башкирии Михаил Блажевич обратил внимание на то, что часть граждан действительно попадает на службу, несмотря на ограничения. Так, порядка 30% от мобилизованных пришли в военкоматы сами, до получения повестки. Добровольцев разрешено отправлять в зону СВО, даже если есть какие-то ограничения по здоровью. Кроме того, в призыв попали те, чьи «обстоятельства» с момента возвращения из армии существенно изменились: кто-то обзавелся четырьмя детьми, кто-то — серьезными заболеваниями.
Военком отметил, что резервисты и «запасники» обязаны информировать его о таких изменениях в двухнедельный срок. Однако они этого не сделали. Теперь военкоматам приходится перепроверять такую информацию.
Для ответов на вопросы по частичной мобилизации Хабиров поручил организовать горячую линию, где жители республики смогут получить консультацию квалифицированного специалиста. Информировать граждан поручено республиканским СМИ, которые должны будут организовать работу с фейками.
«99,9% того, что пишут и что придумывают, — это ложь. Ложь не от того, что бабушке делать нечего и она там сочиняет в силу яркой фантазии, это целенаправленная атака на внутриполитическую ситуацию нашей страны и нашей республики», — заявил руководитель региона.
Глава региона предложил «Единой России» создать добровольческое движение «шаймуратовцев» для помощи семьям мобилизованных. К нему могут примкнуть и другие партии.
Новое движение будет аналогичным движению тимуровцев во времена Советского Союза. Волонтеры должны будут оказывать «простую» помощь близким ушедших на спецоперацию: «прибраться во дворе, убрать мусор, где-то что-то подкрасить, вплоть до того, что девочки посидят с ребенком, пока мама дела сделает».
Для решения бытовых вопросов самих мобилизованных в точки их дислокации отправят пятерых советников главы на общественных началах (указ об их назначении Хабиров планирует подписать сегодня) и столько же фельдшеров. Первые будут решать бытовые вопросы: питания, снабжения и т. д. Вторые — заниматься медицинской помощью.
Республиканскому Минздраву поручено снабдить каждого бойца чемоданчиками с медикаментами, Минторгу — обеспечить их сухпайками.
Минтранс должен будет выделять мобилизованным исключительно «благоустроенными комфортными автобусами». Школьные «пазики» для таких путешествий не подходят.
«Вы попробуйте на школьном автобусе доехать до Пензы — замучаетесь», — Радий Хабиров.
В приграничных районах: Илишевском, городе Октябрьском и, возможно, Мечетлинском районе, — власти должны будут организовать горячее питание и условия, чтобы мобилизованные могли помыться.
Церемонии проводов должны быть открытыми и торжественными.
«Они едут выполнять свой долг и должны уйти с гордо поднятой головой. Понимая что мы все ими гордимся», — Радий Хабиров.
За мобилизованными должно быть сохранено рабочее место. Власти муниципалитетов должны отработать эти вопросы в том числе и с предприятиями других регионов, где трудятся башкирские вахтовики.