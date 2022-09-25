Врач из Уфы показала способ выявить риск инсульта в домашних условиях

Инсульт это один из «тихих убийц» — возникает внезапно и приводит если не к летальным, то к достаточно тяжелым последствиям. Популярный блог врача хирурга-онколога Гульнур Нигмановой в соцсетях рассказал простой и практически бесплатный способ выявления риска данного заболевания.
Провести тест, который предлагает доктор Нигманова можно хоть дома, хоть на работе. Для этого понадобится собственно помещение и лист бумаги формата А4. Далее желающему проверить свой организм необходимо вытянуть руку ладонью вниз и положить на кисть лист бумаги. Теперь наблюдения и результат:
Небольшие колебания листа бумаги нормальны и являются вариантом нормы. Однако если лист «ходит ходуном», это означает, что человеку необходимо провести обследование сосудов головного мозга и проверить свое кровоснабжение. Такой результат теста с листочком бумаги можно счесть за направление к врачу-неврологу.