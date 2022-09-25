Врач из Уфы показала способ выявить риск инсульта в домашних условиях

Провести тест, который предлагает доктор Нигманова можно хоть дома, хоть на работе. Для этого понадобится собственно помещение и лист бумаги формата А4. Далее желающему проверить свой организм необходимо вытянуть руку ладонью вниз и положить на кисть лист бумаги. Теперь наблюдения и результат: