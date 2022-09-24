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В Уфе прекратят работу три троллейбусных маршрута

24 сентября 04:26
Фото: 1MI
Речь идёт о маршрутах под номерами 13, 16 и 22, сообщает пресс-служба городской мэрии.

В Уфе на время прекратят работу троллейбусные маршруты № 13 «Микрорайон «Белореченский» — Бульвар Славы», № 16 «Микрорайон «Белореченский» — Театр кукол» и № 22 «Северный автовокзал — Ледовый дворец «Уфа-Арена».

Как уточняется в мэрии города, действовать ограничение будет сегодня, 24 сентября, с 9 утра до 5 часов вечера.

Известно, что причиной тому послужил ремонт электроподстанции «Кубанской».

Напомним, что с 16 сентября стоимость проезда в электротранспорте города Уфы возросла до 30 рублей за оплату наличными и по карте, до 25 рублей по карте Алга и до 15 рублей для школьников. К слову, повышение тарифов жителей города возмутило, между тем, кондукторы в ответ на недовольства при оплате билета советуют пассажирам обратиться к Хабирову.

#Новости#Элина Сайфранова#Город
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