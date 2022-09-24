В Уфе прекратят работу три троллейбусных маршрута

Напомним, что с 16 сентября стоимость проезда в электротранспорте города Уфы возросла до 30 рублей за оплату наличными и по карте, до 25 рублей по карте Алга и до 15 рублей для школьников. К слову, повышение тарифов жителей города возмутило, между тем, кондукторы в ответ на недовольства при оплате билета советуют пассажирам обратиться к Хабирову.