В Уфе прекратят работу три троллейбусных маршрута

В Уфе на время прекратят работу троллейбусные маршруты № 13 «Микрорайон «Белореченский» — Бульвар Славы», № 16 «Микрорайон «Белореченский» — Театр кукол» и № 22 «Северный автовокзал — Ледовый дворец «Уфа-Арена».
Как уточняется в мэрии города, действовать ограничение будет сегодня, 24 сентября, с 9 утра до 5 часов вечера.
Известно, что причиной тому послужил ремонт электроподстанции «Кубанской».
Напомним, что с 16 сентября стоимость проезда в электротранспорте города Уфы возросла до 30 рублей за оплату наличными и по карте, до 25 рублей по карте Алга и до 15 рублей для школьников. К слову, повышение тарифов жителей города возмутило, между тем, кондукторы в ответ на недовольства при оплате билета советуют пассажирам обратиться к Хабирову.