В почтовых отделениях Башкирии можно сдать упаковку на переработку

— Почта второй раз участвует в #БумБатл. В прошлом году мы проводили сбор макулатуры в офисах компании только среди своих сотрудников. Многие коллеги с удовольствием поддержали эту инициативу, поэтому мы решили распространить ее и на свои отделения. Если услуга приема упаковки будет популярна у наших клиентов, мы запустим проект на постоянной основе, — прокомментировала руководитель департамента корпоративной социальной ответственности Почты России Раиса Ирз.