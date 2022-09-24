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В почтовых отделениях Башкирии можно сдать упаковку на переработку

24 сентября 11:21
Фото: 1MI
Почта России присоединилась к акции #БумБатл, которую проводит АНО «Национальные приоритеты». До 1 ноября этого года Почта принимает на переработку использованные коробки для посылок. В проекте участвуют 254 отделения Почты в 34 регионах России, в том числе 26 отделений в Башкирии.

Акция проходит в поддержку национального проекта «Экология». В Башкирии сдать упаковку можно по следующим адресам:

Коробки от посылок или любой другой картон можно оставить на распаковочном столе в отделении или без очереди передать оператору. Каждый час сотрудники Почты будут забирать макулатуру из клиентского зала, а несколько раз в неделю компания на собственном транспорте будет отвозить упаковку в места переработки.

— Почта второй раз участвует в #БумБатл. В прошлом году мы проводили сбор макулатуры в офисах компании только среди своих сотрудников. Многие коллеги с удовольствием поддержали эту инициативу, поэтому мы решили распространить ее и на свои отделения. Если услуга приема упаковки будет популярна у наших клиентов, мы запустим проект на постоянной основе, — прокомментировала руководитель департамента корпоративной социальной ответственности Почты России Раиса Ирз.

В 2021 году Почта России стала победителем корпоративного этапа всероссийской акции #БумБатл, которую проводит АНО «Национальные приоритеты». Волонтеры организовали в офисах Почты сбор бумаги, картона, старых журналов, книг и газет. В результате, компания направила на переработку 46 тонн макулатуры, что помогло сохранить более 700 деревьев. В 2022 году Почта запустила в продажу коробки для посылок с новым механизмом заклейки. Он снижает количество этапов переработки использованной упаковки и расширяет возможности для ее вторичного использования.

#Новости#Касается каждого#Андрей Королев#Общество
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