Хабиров поручил назначить нового советника главы РБ для работы с резервистами

Сегодня, 24 сентября, в рамках мобилизационного совещания Радий Хабиров поручил администрации главы РБ направить представителей на площадки для подготовки резервистов. Работать они будут в должности советника главы Башкирии, однако пока на добровольных началах.
Как сообщает пресс-служба главы, задача представителей будет заключатся в оперативном решении возникающих там вопросов, подчеркивается, что докладывать о ситуации они должны будут «регулярно».
На этом же совещании Радий Хабиров запретил главам муниципалитетов приходить к нему, если их родственникам и знакомым пришла повестка.