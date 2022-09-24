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Хабиров поручил назначить нового советника главы РБ для работы с резервистами

24 сентября 11:28
Фото: 1MI
Заняться назначением советника на местах боевой подготовки резервистов должна администрация главы Башкирии.

Сегодня, 24 сентября, в рамках мобилизационного совещания Радий Хабиров поручил администрации главы РБ направить представителей на площадки для подготовки резервистов. Работать они будут в должности советника главы Башкирии, однако пока на добровольных началах.

Как сообщает пресс-служба главы, задача представителей будет заключатся в оперативном решении возникающих там вопросов, подчеркивается, что докладывать о ситуации они должны будут «регулярно».

На этом же совещании Радий Хабиров запретил главам муниципалитетов приходить к нему, если их родственникам и знакомым пришла повестка.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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