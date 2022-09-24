mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

«Не надо просить за них»: Хабиров главам районов о повестках по частичной мобилизации

24 сентября 11:15
Фото: Сайт главы Башкирии
Радий Хабиров провел с главами муниципалитетов совещание о частичной мобилизации в России. В частности, глава региона запретил чиновникам приходить к нему, если их родственникам пришла повестка.

Сегодня, 24 сентября, Радий Хабиров встретился с главами муниципалитетов республики и поручил действовать строго по закону, если их родственникам или знакомым пришла повестка по частичной мобилизации.

— Если повестка придёт вашим родственникам или знакомым, не надо ходить ко мне и просить за них. Действуйте строго по закону, Радий Хабиров.

Кроме того, Радий Хабиров поручил главам оказывать помощь родным и близким мобилизованных граждан наравне с той помощью, которую чиновники оказывали семьям военнослужащих. Также он порекомендовал на местах организовать взаимодействие с семьями, в частности, оказывать помощь по хозяйству, в закупке продуктов, лекарств.

Самим мобилизованным на время транспортировки к месту прохождения боевой подготовки Хабиров поручил обеспечить комфорт, достаточный объем питьевой воды и сухой паёк.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48