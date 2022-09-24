«Не надо просить за них»: Хабиров главам районов о повестках по частичной мобилизации

Сегодня, 24 сентября, Радий Хабиров встретился с главами муниципалитетов республики и поручил действовать строго по закону, если их родственникам или знакомым пришла повестка по частичной мобилизации.
— Если повестка придёт вашим родственникам или знакомым, не надо ходить ко мне и просить за них. Действуйте строго по закону, Радий Хабиров.
Кроме того, Радий Хабиров поручил главам оказывать помощь родным и близким мобилизованных граждан наравне с той помощью, которую чиновники оказывали семьям военнослужащих. Также он порекомендовал на местах организовать взаимодействие с семьями, в частности, оказывать помощь по хозяйству, в закупке продуктов, лекарств.
Самим мобилизованным на время транспортировки к месту прохождения боевой подготовки Хабиров поручил обеспечить комфорт, достаточный объем питьевой воды и сухой паёк.