«Не надо просить за них»: Хабиров главам районов о повестках по частичной мобилизации

Кроме того, Радий Хабиров поручил главам оказывать помощь родным и близким мобилизованных граждан наравне с той помощью, которую чиновники оказывали семьям военнослужащих. Также он порекомендовал на местах организовать взаимодействие с семьями, в частности, оказывать помощь по хозяйству, в закупке продуктов, лекарств.