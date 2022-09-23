В Курултае Башкирии сообщили о призванных по частичной мобилизации детях депутатов

Между тем, от самих депутатов Курултая заявлений об участии в военной спецоперации на данный момент не поступало. В частности, Имухаметов заявляет, что «подобные решения каждый должен принимать самостоятельно», однако если повестки депутатам придут, то они, по его словам, «пойдут исполнять свой долг».