mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Курултае Башкирии сообщили о призванных по частичной мобилизации детях депутатов

23 сентября 09:58
Фото: 1MI
О том, что дети депутатов Госсобрания Башкирии принимают участие в частичной мобилизации заявил вице-спикер парламента Рустам Ишмухаметов.

Стало известно, что в рамках частичной мобилизации были призваны дети нескольких депутатов Госсобрания Башкирии. Об этом со слов вице-спикера законодательного собрания Рустама Ишмухаметова сообщает «Ъ-Уфа». Конкретные фамилии вице-спикер не назвал.

Между тем, от самих депутатов Курултая заявлений об участии в военной спецоперации на данный момент не поступало. В частности, Имухаметов заявляет, что «подобные решения каждый должен принимать самостоятельно», однако если повестки депутатам придут, то они, по его словам, «пойдут исполнять свой долг».

Напомним, что накануне, 22 сентября, спикер парламента Константин Толкачев предложил депутатам принять участие в частичной мобилизации. Он подчеркнул, что Госсобрание такое решение поддержит «всячески». Кроме того, он вспомнил слова военачальника Александра Лебедя, с которым он близко общался: «Вы каждый день должны доказывать, что имеете право носить яйца».

#Новости#Мобилизация#Элина Сайфранова#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48