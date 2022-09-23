В Курултае Башкирии сообщили о призванных по частичной мобилизации детях депутатов

Стало известно, что в рамках частичной мобилизации были призваны дети нескольких депутатов Госсобрания Башкирии. Об этом со слов вице-спикера законодательного собрания Рустама Ишмухаметова сообщает «Ъ-Уфа». Конкретные фамилии вице-спикер не назвал.
Между тем, от самих депутатов Курултая заявлений об участии в военной спецоперации на данный момент не поступало. В частности, Имухаметов заявляет, что «подобные решения каждый должен принимать самостоятельно», однако если повестки депутатам придут, то они, по его словам, «пойдут исполнять свой долг».
Напомним, что накануне, 22 сентября, спикер парламента Константин Толкачев предложил депутатам принять участие в частичной мобилизации. Он подчеркнул, что Госсобрание такое решение поддержит «всячески». Кроме того, он вспомнил слова военачальника Александра Лебедя, с которым он близко общался: «Вы каждый день должны доказывать, что имеете право носить яйца».