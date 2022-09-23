В Башкирии мобилизованные сотрудники сохранят свои рабочие места

Стало известно, работодатель не может уволить мобилизованного сотрудника работодатель. Об этом со ссылкой на постановление правительства страны сообщает министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков.
Чиновник поясняет, что трудовой договор на время службы будет приостановлен. По его словам, призванные по частичной мобилизации после 21 сентября граждане могут вернуться на рабочее место на прежних условиях.
Между тем, руководство на этот период может нанимать временных сотрудников.
Ранее Минобороны ответило на часто задаваемые вопросы о частичной мобилизации в России. В частности, стало известно, что как такого очередности призыва нет, приоритет отдается гражданам с необходимой армии военно-учетной специальностью: «стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители».