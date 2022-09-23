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В Башкирии братья, державшие в страхе район, из-за пиццы напали на детей и избили их

23 сентября 05:50
Фото: 1MI
Возраст агрессивных любителей пиццы – всего 9 и 12 лет, сообщил телеграм-канал Mash Batash 23 сентября.

В Стерлитамаке дети 9 и 12 лет на которых неоднократно жаловались местные жители попались на горячем. А именно на пицце, ради которой они избили двоих ребят, мальчика и девочку. Били ногами, предварительно увалив на землю, а потом 12-летний нападавший и вовсе уселся сверху на девочку и начал чиркать у нее перед лицом зажигалкой.

Издевательства над ребятами братья однако прекратили. Но вероятно в процессе проголодались и забрали пиццу у детей.

Избитые дети домой вернулись без пиццы, но в тумаках. Родители, как сообщает Mash Batash, обратились в полицию с заявлением, сообщается и о уведомлении инспекторов ПДН. В пресс-службе МВД Mkset сообщили, что данный факт зарегистрирован, а в отношении родителя составлен протокол по 5.35 КоАП, материалы подготовлены для рассмотрения и принятия решение комиссией по делам несовершеннолетних.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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