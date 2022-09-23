В Башкирии братья, державшие в страхе район, из-за пиццы напали на детей и избили их

В Стерлитамаке дети 9 и 12 лет на которых неоднократно жаловались местные жители попались на горячем. А именно на пицце, ради которой они избили двоих ребят, мальчика и девочку. Били ногами, предварительно увалив на землю, а потом 12-летний нападавший и вовсе уселся сверху на девочку и начал чиркать у нее перед лицом зажигалкой.