В Башкирии братья, державшие в страхе район, из-за пиццы напали на детей и избили их

В Стерлитамаке дети 9 и 12 лет на которых неоднократно жаловались местные жители попались на горячем. А именно на пицце, ради которой они избили двоих ребят, мальчика и девочку. Били ногами, предварительно увалив на землю, а потом 12-летний нападавший и вовсе уселся сверху на девочку и начал чиркать у нее перед лицом зажигалкой.
Издевательства над ребятами братья однако прекратили. Но вероятно в процессе проголодались и забрали пиццу у детей.
Избитые дети домой вернулись без пиццы, но в тумаках. Родители, как сообщает Mash Batash, обратились в полицию с заявлением, сообщается и о уведомлении инспекторов ПДН. В пресс-службе МВД Mkset сообщили, что данный факт зарегистрирован, а в отношении родителя составлен протокол по 5.35 КоАП, материалы подготовлены для рассмотрения и принятия решение комиссией по делам несовершеннолетних.