На главной площади Уфы водитель детского паровозика наехал на 4-летнего малыша

Далее последовала словесная перепалка матери малыша и водителя аттракциона. Водитель заявил, что 4-летних детей без водительских прав нельзя сажать за руль даже игрушечного автомобиля, мама парировала, что находится в 50-ти сантиметрах от ребенка и если бы малышам нельзя было бы самостоятельно управлять электромобилем, то такой аттракцион попросту бы не работал.