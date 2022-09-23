mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

На главной площади Уфы водитель детского паровозика наехал на 4-летнего малыша

23 сентября 13:21
Фото: 1MI
Ребенок тоже был за рулем, в своеобразное ДТП он попал управляя электромобилем, сообщил Mash Batash 23 сентября.

О весьма нетривиальном инциденте на центральной площади в Уфе рассказал телеграм-канал Mash-Batash. На площади Салавата Юлаева или же попросту на телецентре 4-летний мальчик колесил на электромобиле. Его родители, которые и не подозревали вероятности ДТП, стояли рядом и разговаривали.

Однако тут откуда ни возьмись детский паровозик за рулем которого был далеко не ребенок наехал на электромобиль с 4-летним водителем внутри.

Далее последовала словесная перепалка матери малыша и водителя аттракциона. Водитель заявил, что 4-летних детей без водительских прав нельзя сажать за руль даже игрушечного автомобиля, мама парировала, что находится в 50-ти сантиметрах от ребенка и если бы малышам нельзя было бы самостоятельно управлять электромобилем, то такой аттракцион попросту бы не работал.

Спор, однако, не затянулся и завершился обращением мамы мальчика в полицию, где выяснилось, что аттракцион не имеет разрешения от мэрии, а кому он принадлежит неизвестно.

В пресс-службе МВД по Башкирии Mkset данный инцидент подтвердили, а также сообщили, что по данному факту полиция проводит проверку.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество#Видео
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48