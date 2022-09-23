На главной площади Уфы водитель детского паровозика наехал на 4-летнего малыша

О весьма нетривиальном инциденте на центральной площади в Уфе рассказал телеграм-канал Mash-Batash. На площади Салавата Юлаева или же попросту на телецентре 4-летний мальчик колесил на электромобиле. Его родители, которые и не подозревали вероятности ДТП, стояли рядом и разговаривали.
Однако тут откуда ни возьмись детский паровозик за рулем которого был далеко не ребенок наехал на электромобиль с 4-летним водителем внутри.
Далее последовала словесная перепалка матери малыша и водителя аттракциона. Водитель заявил, что 4-летних детей без водительских прав нельзя сажать за руль даже игрушечного автомобиля, мама парировала, что находится в 50-ти сантиметрах от ребенка и если бы малышам нельзя было бы самостоятельно управлять электромобилем, то такой аттракцион попросту бы не работал.
Спор, однако, не затянулся и завершился обращением мамы мальчика в полицию, где выяснилось, что аттракцион не имеет разрешения от мэрии, а кому он принадлежит неизвестно.
В пресс-службе МВД по Башкирии Mkset данный инцидент подтвердили, а также сообщили, что по данному факту полиция проводит проверку.