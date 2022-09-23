Министр транспорта анонсировал выход на маршруты Уфы 35 низкопольных автобусов

Тогда же в конце августа звучала информация о скорой поставке «Башавтотрансу» 33 автобусов. Шла ли речь об этой поставке или данные 35 автобусов, которые вот вот прибудут в Уфу, предназначены для каких-то иных целей — неизвестно.