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Министр транспорта анонсировал выход на маршруты Уфы 35 низкопольных автобусов

23 сентября 10:19
Фото: телеграм-канал Александра Булушева
Все они произведены ПАО «НЕФАЗ», уточнил Александр Булушев в своем телеграм-канале 23 сентября.

В своем телеграм-канале Александр Булушев показал какие автобусы в скором времени выйдут на улицы Уфы. Полностью низкопольные автобусы к тому же работают на экологичном газомоторном топливе, да еще и производятся в республике ПАО «НЕФАЗ».

В конце августа в Уфу уже прибыло 37 автобусов большого класса, которые оснащены информационным табло, навигационной системой, кондиционером и видеонаблюдением. Судя по фото, которое опубликовал министр транспорта Башкирии, всеми теми же характеристиками обладают и новые 35 низкопольных автобусов.

Тогда же в конце августа звучала информация о скорой поставке «Башавтотрансу» 33 автобусов. Шла ли речь об этой поставке или данные 35 автобусов, которые вот вот прибудут в Уфу, предназначены для каких-то иных целей — неизвестно.

#Новости#Ирина Деревянчук#Город
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