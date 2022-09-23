Координатора «Действия» в Башкирии Антона Орлова суд приговорил к 6,5 годам тюрьмы

Сегодня, 23 сентября Советский райсуд Уфы вынес приговор по делу о мошенничестве в особо крупном размере, одним из фигурантов которого являлся Антон Орлов, координатор профсоюза медиков «Действие». Обвинялся Орлов и еще двое фигурантов, Константин Соколов и Вячеслав Гизатуллин, в мошенничестве на общую сумму 25 миллионов рублей.
Все трое были признаны виновными и получили наказание в виде лишения свободы на сроки от 4 лет и 10 месяцев до 6,5 лет. Также всем были назначены и штрафы от 150 до 250 тысяч рублей. Антон Орлов получил самый большой срок и самый большой штраф из всех. Всех фигурантов взяли под стражу в зале суда.
Суд установил, что летом 2020 года подсудимые, действуя от имени ООО «Гермес», сообщили представителям ООО «Гайрат-82» из Узбекистана ложные и недостоверные данные о возможности поставки крупной партии углеводородных сжиженных газов.Контракт был заключен, но обязательства по нему выполнены не были, что повлекло ущерб на сумму около 15 миллионов рублей. Также суд установил, что Орлов похитил 11 миллионов рублей, заключив с компанией ООО «YUSUF BOBO FAYZ» договор о поставке им 260 тонн дизельного топлива. В СК считают, что выполнять условия договора он не собирался и не выполнив договор.
В пресс-службе прокуратуры уточнили, что ни один из подсудимых не признал своей вины. Между тем 20 сентября Mkset общался с Антоном Орловым после известия о том, что обвинение запросило для него 9 лет тюрьмы и он в беседе с корреспондентом рассказал, что думает о данном деле.