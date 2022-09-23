Координатора «Действия» в Башкирии Антона Орлова суд приговорил к 6,5 годам тюрьмы

Суд установил, что летом 2020 года подсудимые, действуя от имени ООО «Гермес», сообщили представителям ООО «Гайрат-82» из Узбекистана ложные и недостоверные данные о возможности поставки крупной партии углеводородных сжиженных газов.Контракт был заключен, но обязательства по нему выполнены не были, что повлекло ущерб на сумму около 15 миллионов рублей. Также суд установил, что Орлов похитил 11 миллионов рублей, заключив с компанией ООО «YUSUF BOBO FAYZ» договор о поставке им 260 тонн дизельного топлива. В СК считают, что выполнять условия договора он не собирался и не выполнив договор.