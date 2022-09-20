Прокуратура запросила 9 лет колонии координатору «Действия» в Башкирии Антону Орлову

Коммерческой деятельностью я прекратил заниматься в 2020 году, вступив в профсоюз «Действие» и будучи назначенным координатором этого профсоюза в Республике Башкортостан. В силу специфики коммерции в России изначально я был готов к тому, что рано или поздно именно она послужит формальным поводом для оказания давления на меня, но в профсоюзном активизме я нашёл своё истинное призвание и вместе со своими товарищами по профсоюзу мы решали действительно важные вопросы как для системы здравоохранения в целом, так и для конкретных коллективов работников. Даже если со мной таким образом расправятся — дело борьбы за права трудящихся будет продолжено моими товарищами.Антон Орлов