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Прокуратура запросила 9 лет колонии координатору «Действия» в Башкирии Антону Орлову

20 сентября 10:24
Фото: vk.com Антон Орлов
Окончательное решение суда будет озвучено в ближайшую пятницу 23 сентября, сообщил Mkset Антон Орлов 20 сентября.

19 сентября в Советском райсуде состоялось заседание по делу о мошенничестве в особо крупном размере, в котором одним из обвиняемых является широко известный в Башкирии координатор регионального отделения профсоюза медицинских работников «Действие» Антон Орлов.

Напомним, в конце января 2022 года прокуратура Башкирии вынесла обвинительное заключение по о мошенничестве в особо крупном размере, обвинение тогда было предъявлено не только Орлову, но и еще двум уфимцам.

Следствие полагает, что в 2020 году Орлов под предлогом поставки дизтоплива из Узбекистана, похитил около 11 миллионов рублей. Также следствие считает, что все трое фигурантов сообщали ложные данные о поставках, был заключен договор, но топлива получено не было. Тем временем Антон Орлов и ранее говорил об этом и теперь сообщил корреспонденту, что не знаком с фигурантами дела и уж тем более не вел с ними никакой деятельности.

Гособвинитель действительно запросил для меня 9 лет лишения свободы в колонии общего режима, указав, что я представляю опасность для Российской Федерации. Вину во вменяемом мне преступлении я не признаю. Обвинение по сути строится на показаниях двух других подсудимых, Константина Соколова и Вячеслава Гизатуллина, к показаниям которых сам же прокурор в своём выступлении на прениях призвал относиться критически.Антон Орлов

— Неоднократно обвинения в экономических преступлениях становились крайне удобным инструментом расправы с неудобными активистами, которые когда-либо занимались коммерческой деятельностью — полагает Антон Орлов.

Коммерческой деятельностью я прекратил заниматься в 2020 году, вступив в профсоюз «Действие» и будучи назначенным координатором этого профсоюза в Республике Башкортостан. В силу специфики коммерции в России изначально я был готов к тому, что рано или поздно именно она послужит формальным поводом для оказания давления на меня, но в профсоюзном активизме я нашёл своё истинное призвание и вместе со своими товарищами по профсоюзу мы решали действительно важные вопросы как для системы здравоохранения в целом, так и для конкретных коллективов работников. Даже если со мной таким образом расправятся — дело борьбы за права трудящихся будет продолжено моими товарищами.Антон Орлов

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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