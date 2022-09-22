Мэрия Уфы в поисках подрядчика, который создаст дизайн-код города за 20 млн рублей

Напомним, в апреле 2021 года Уфу посетил урбанист Илья Варламов и назвал отсутствие у Уфы дизайн-кода одной из 10 проблем города. С Варламовым о дизайн-коде Уфы немало говорил экс-мэр Уфы Сергей Греков. Нынешний мэр Уфы также не остался в стороне от дизайн-кода Уфы, однако обсуждал его с известным дизайнером Артемием Лебедевым, который ранее уличал Уфу в том, что ее дизайн-код до боли напоминает созданный студией Лебедева дизайн-код Москвы. Однако само решение о разработке дизайн-кода Уфы было принято в конце октября 2021 года, тогда создать его предложил директор Центра городского дизайна Руслан Алмаев, а поддержал идею Радий Хабиров.