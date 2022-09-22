Мэрия Уфы в поисках подрядчика, который создаст дизайн-код города за 20 млн рублей

Мэрия Уфы начала поиск подрядчика, который создаст дизайн-код города, о котором так много говорили последние несколько лет. В названии закупки в скобках значение сочетания дизайн-код поясняется так — правил по обустройству облика городского пространства. Обойдутся эти правила почти в 20 миллионов рублей — максимальная цена 19,75 миллионов. Оплачивать новые правила будут из бюджета городского округа.
В объекте закупки значатся две одинаковые позиции «работы оригинальные в области дизайна», только стоимость их разнится это 7,75 и 12 миллионов рублей. Также в закупке указана и необходимость гарантийного «обслуживания» в течении 12 месяцев с подписания договора, при том что работы по контракту должны быть исполнены до середины лета следующего года.
Победителю аукциона предстоит выявить уникальные особенности столицы Башкирии, разработать правила по благоустройству облика городского пространства, предложить архитектурно-художественную концепцию исторического центра и остальных улиц, создать руководство по оформлению остановок, информационных и рекламных конструкций.
Напомним, в апреле 2021 года Уфу посетил урбанист Илья Варламов и назвал отсутствие у Уфы дизайн-кода одной из 10 проблем города. С Варламовым о дизайн-коде Уфы немало говорил экс-мэр Уфы Сергей Греков. Нынешний мэр Уфы также не остался в стороне от дизайн-кода Уфы, однако обсуждал его с известным дизайнером Артемием Лебедевым, который ранее уличал Уфу в том, что ее дизайн-код до боли напоминает созданный студией Лебедева дизайн-код Москвы. Однако само решение о разработке дизайн-кода Уфы было принято в конце октября 2021 года, тогда создать его предложил директор Центра городского дизайна Руслан Алмаев, а поддержал идею Радий Хабиров.