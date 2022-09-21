В ДТП с грузовиком в Башкирии погибли два человека

Также в массовой аварии на мосту над проспекте Салавата Юлаева в Уфе погибли два человека, ещё одному из участников инцидента потребовалась госпитализация. Водитель за рулем элитной иномарки допустил столкновение со встречными авто — в результате удара автомобиль опрокинулся с моста на проезжую часть проспекта.