В ДТП с грузовиком в Башкирии погибли два человека

В результате ДТП с участием грузового автомобиля в Куюргазинском районе республики погибли два человека. Об этом сообщает глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.
Сообщается, что инцидент произошел на 250-м километре дороги Уфа-Оренбург, где столкнулись два автомобиля — легковой «Hyundai Accent» и встречный грузовик марки «Scania». Водитель и пассажирка легкового авто скончались до приезда медиков.
Ранее в ДТП на трассе Кропачево-Месягутово-Ачит погибли четыре человека — водитель и три пассажира. По предварительным данным, мужчина, будучи за рулем автомобиля отечественной марки, не справился с управлением.
Также в массовой аварии на мосту над проспекте Салавата Юлаева в Уфе погибли два человека, ещё одному из участников инцидента потребовалась госпитализация. Водитель за рулем элитной иномарки допустил столкновение со встречными авто — в результате удара автомобиль опрокинулся с моста на проезжую часть проспекта.