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В ДТП с грузовиком в Башкирии погибли два человека

21 сентября 14:35
Фото: Владимир Севастьянов/ Telegram
Инцидент произошел в Куюргазинском районе республики около шести часов вечера, сообщает глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов

В результате ДТП с участием грузового автомобиля в Куюргазинском районе республики погибли два человека. Об этом сообщает глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.

Сообщается, что инцидент произошел на 250-м километре дороги Уфа-Оренбург, где столкнулись два автомобиля — легковой «Hyundai Accent» и встречный грузовик марки «Scania». Водитель и пассажирка легкового авто скончались до приезда медиков.

Ранее в ДТП на трассе Кропачево-Месягутово-Ачит погибли четыре человека — водитель и три пассажира. По предварительным данным, мужчина, будучи за рулем автомобиля отечественной марки, не справился с управлением.

Также в массовой аварии на мосту над проспекте Салавата Юлаева в Уфе погибли два человека, ещё одному из участников инцидента потребовалась госпитализация. Водитель за рулем элитной иномарки допустил столкновение со встречными авто — в результате удара автомобиль опрокинулся с моста на проезжую часть проспекта.

#Новости#Азамат Нухов#Происшествия
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