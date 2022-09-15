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В ночном массовом ДТП в Уфе погибли два человека

15 сентября 04:12
Фото: телеграм канал Владимира Севастьянова
Один из автомобилей опрокинулся с моста на проспект Салавата Юлаева.

Сегодня, во втором часу ночи в Уфе зарегистрировано ДТП с двумя погибшими. Как сообщает глава ведомства в своём телеграм-канале, все произошло на мосту через проспект Салават Юлаева.

Так, 26-летний уфимец за рулём «BMW X3» допустил столкновение со встречными «Toyota Corolla» и «Hyundai Solaris». Отмечается, что от удара первый автомобиль опрокинулся с моста на проспект Салавата Юлаева.

На месте погибли 26-летний водитель «BMW» и 20-летний пассажир «Hyundai» из Татышлинского района. скончались на месте происшествия. С травмами в медучреждение был госпитализирован 34-летний водитель «Hyundai».

По факту трагедии проводится проверка.

#Новости#Элина Сайфранова#Происшествия#Видео
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