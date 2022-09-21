Светомузыкальный фонтан на Кашкадане в Уфе изменил время работы и звучит по-новому

Фонтану в обновленном парке Кашкадан в Сипайлово работать осталось меньше месяца, как уже сообщал ранее Mkset, работать светомузыкальное диво будет до Дня Республики то есть до 11 октября и лишь в случае, если температура воздуха не опустится ниже нуля.
Однако в оставшиеся «рабочие дни» светомузыкальный фонтан будет работать по новому, это касается как времени начала шоу, так и его музыкального сопровождения. Изменения в силу вступят уже в нынешнюю пятницу, 23 сентября.
Программа по новому расписанию будет начинаться в 20:00 с получасового шоу под релакс-музыку. А в 21:30 еще полчаса будут звучать мелодичные мотивы башкирской культуры.
Других уточнений о нерабочих для фонтана днях (профилактике) и о том будут ли изменения в утренних шоу в парке не сообщается. Напомним, ранее Mkset писал о жалобах уфимцев, которые приезжали в сипайловский парк ради шоу на фонтане, но опаздывали, так как время начала красочного мероприятия администрация парка переносила не оповещая об этом горожан.