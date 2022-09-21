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Светомузыкальный фонтан на Кашкадане в Уфе изменил время работы и звучит по-новому

21 сентября 05:23
Фото: мэрия Уфы
Не так давно власти сообщали о том как долго фонтан будет работать осенью, новую информацию о вечерней программе в парке сообщили в мэрии Уфы 21 сентября.

Фонтану в обновленном парке Кашкадан в Сипайлово работать осталось меньше месяца, как уже сообщал ранее Mkset, работать светомузыкальное диво будет до Дня Республики то есть до 11 октября и лишь в случае, если температура воздуха не опустится ниже нуля.

Однако в оставшиеся «рабочие дни» светомузыкальный фонтан будет работать по новому, это касается как времени начала шоу, так и его музыкального сопровождения. Изменения в силу вступят уже в нынешнюю пятницу, 23 сентября.

Программа по новому расписанию будет начинаться в 20:00 с получасового шоу под релакс-музыку. А в 21:30 еще полчаса будут звучать мелодичные мотивы башкирской культуры.

Других уточнений о нерабочих для фонтана днях (профилактике) и о том будут ли изменения в утренних шоу в парке не сообщается. Напомним, ранее Mkset писал о жалобах уфимцев, которые приезжали в сипайловский парк ради шоу на фонтане, но опаздывали, так как время начала красочного мероприятия администрация парка переносила не оповещая об этом горожан.

#Новости#Ирина Деревянчук#Город
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