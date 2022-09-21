Светомузыкальный фонтан на Кашкадане в Уфе изменил время работы и звучит по-новому

Других уточнений о нерабочих для фонтана днях (профилактике) и о том будут ли изменения в утренних шоу в парке не сообщается. Напомним, ранее Mkset писал о жалобах уфимцев, которые приезжали в сипайловский парк ради шоу на фонтане, но опаздывали, так как время начала красочного мероприятия администрация парка переносила не оповещая об этом горожан.