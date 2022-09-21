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Гастроэнтеролог предупредил об опасности лечения антибиотиками для ЖКТ

21 сентября 19:13
Фото: piqsels.com
Последствием самолечения антибиотиками могут стать запор или диарея. Об этом рассказала гастроэнтеролог Марина Шурова.

По информации NEWS.ru, врач объяснила, что прием данного вида препаратов в холодное время года в качестве профилактики нарушает баланс микрофлоры кишечника. Чтобы восстановиться, потребуется много времени. По словам эксперта, подобные действия наносят организму только вред.

Врач советует людям не принимать бездумно антибиотики, а коллегам не назначать их без веских причин. Правильная тактика - понять, чем болен или не болен пациент, провести обследование, поставить верный диагноз. По статистике, одна из основных причин смертности на Земле — ятрогенное воздействие или вмешательство медиков.

Гастроэнтеролог напомнила, что существует супербактерия, которая обитает в лечебных учреждениях. Причина ее развития – активное употребление пациентами антибиотиков. При этом инфекция начинает оказывать сильное сопротивление лечению, а иногда не поддается ему вовсе.

Еще одно понятие, о котором рассказала врач — внутрибольничная пневмония. Она появляется у людей, которые долго лежат в больнице. Такая бактерия не уничтожается большинством препаратов.

По словам Марины Шуровой, по-настоящему опасной супербактерией считается кишечная палочка. Такие инфекции поражают тонкие места, где иммунная система ослабла.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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