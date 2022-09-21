Гастроэнтеролог предупредил об опасности лечения антибиотиками для ЖКТ

Врач советует людям не принимать бездумно антибиотики, а коллегам не назначать их без веских причин. Правильная тактика - понять, чем болен или не болен пациент, провести обследование, поставить верный диагноз. По статистике, одна из основных причин смертности на Земле — ятрогенное воздействие или вмешательство медиков.