Архангельская область: главные изменения за 20 лет

Население данного субъекта РФ предлагает обратить внимание на национальный парк «Русская Арктика». Он является самой северной и первой по величине особо охраняемой природной территорией государства. Там расположены самые крупные птичьи базары, большие лежбища моржей, белых медведей и гренландских китов. В нацпарке построены семь полевых баз и опорных пунктов. Два года назад в бухте Тихой распахнул свои двери многофункциональный визит-центр.