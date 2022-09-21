Архангельская область: главные изменения за 20 лет

В исследовании участвуют люди в возрасте 18-35 лет.
В настоящее время в фокусе внимания находится Архангельская область, которая является регионом белых ночей, северного сияния, развитой промышленности и инновационных технологий.
Население данного субъекта РФ предлагает обратить внимание на национальный парк «Русская Арктика». Он является самой северной и первой по величине особо охраняемой природной территорией государства. Там расположены самые крупные птичьи базары, большие лежбища моржей, белых медведей и гренландских китов. В нацпарке построены семь полевых баз и опорных пунктов. Два года назад в бухте Тихой распахнул свои двери многофункциональный визит-центр.
Кроме того, 11 лет назад начали модернизацию и техническое перевооружение производства завода «Севмаш». Речь идет об одном из наиболее крупных судостроительных комплексов РФ, он является единственным в стране, где организован полный цикл строительства и испытаний субмарин с атомными энергетическими установками.
Реконструкция производственных мощностей на объекте стартовала по федеральной целевой программе «Реформирование и развитие предприятий».
Два года назад в Архангельской области обновили аэропорт Соловецких островов. Взлетно-посадочная полоса была расширена до 36 метров. Длину взлетки увеличили до полутора километров. Теперь воздушная гавань может принимать более крупные Ан-24 и Як-40. Реконструкция положительно сказалась на безопасности и комфорте аэропорта для местного населения и множества путешественников.
В Архангельске пару лет назад построили теннисный центр «Амео-спорт». Там одномоментно можно вести подготовку 250 спортсменов. В этом комплексе тренируются и взрослые, и дети, в том числе воспитанники бесплатных групп.
Отметим, что в прошлом году Архангельская область попала в тройку регионов — лидеров по воплощению в жизнь национального проекта «Безопасные качественные дороги».