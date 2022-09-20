«Вызывает тревогу»: власти Уфы сообщили о ситуации с COVID-19

Сегодня, 20 сентября, мэр Уфы на оперативном совещании заявил, что ситуация с коронавирусом «вызывает тревогу». Так, по данным Роспотребнадзора РБ, в Башкирии зарегистрировано «нарастающим итогом 308 956 случаев заболевания COVID-19. В частности, за сутки инфекция была выявлена у 778 человек.