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«Вызывает тревогу»: власти Уфы сообщили о ситуации с COVID-19

20 сентября 07:21
Фото: 1MI
В Уфе за сутки COVID-19 был обнаружен у 266 человек, в Башкирии показатель составил 778 человек.

Сегодня, 20 сентября, мэр Уфы на оперативном совещании заявил, что ситуация с коронавирусом «вызывает тревогу». Так, по данным Роспотребнадзора РБ, в Башкирии зарегистрировано «нарастающим итогом 308 956 случаев заболевания COVID-19. В частности, за сутки инфекция была выявлена у 778 человек.

Между тем, в Уфе зарегистрировано с нарастающим итогом 110 тысяч 98 случаев заболевания инфекцией, за сутки прирост составил 266 случаев. К слову, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения — 9 679 случаев.

#Новости#Элина Сайфранова#Город
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