В Уфе изменился график работы канатной дороги

К слову с 16 сентября в Уфе увеличили стоимость проезда в электротранспорте. Отныне за билет наличными и по карте необходимо будет заплатить 30 рублей, цена по карте Алга для уфимцев составит 25 рублей, а для школьников — 15 рублей. Между тем, проезд на пассажирской канатной дороги остается без изменений.