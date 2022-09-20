В Уфе изменился график работы канатной дороги

Стало известно, что до 2 октября уфимская канатная дорога будет работать по новому графику. Подтвердили информацию и на горячей линии Управления инфраструктурой транспорта Уфы
Так, режим работы будет с 8 утра и до 19:30, ранее канатная дорога закрывалась в 22:00. Кроме того, с 13:00 до 14:00 перерыв обеденный, а с 17:00 до 18:00 — технический.
Напомним, что канатная дорога, которая расположена за остановкой «Трамплин» вУфе выставлена на продажу за более чем 33 миллиона рублей.
К слову с 16 сентября в Уфе увеличили стоимость проезда в электротранспорте. Отныне за билет наличными и по карте необходимо будет заплатить 30 рублей, цена по карте Алга для уфимцев составит 25 рублей, а для школьников — 15 рублей. Между тем, проезд на пассажирской канатной дороги остается без изменений.