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В Уфе изменился график работы канатной дороги

20 сентября 04:34
Фото: Управление гражданской защиты
Новый режим работы будет действовать до 2 октября.

Стало известно, что до 2 октября уфимская канатная дорога будет работать по новому графику. Подтвердили информацию и на горячей линии Управления инфраструктурой транспорта Уфы

Так, режим работы будет с 8 утра и до 19:30, ранее канатная дорога закрывалась в 22:00. Кроме того, с 13:00 до 14:00 перерыв обеденный, а с 17:00 до 18:00 — технический.

Напомним, что канатная дорога, которая расположена за остановкой «Трамплин» вУфе выставлена на продажу за более чем 33 миллиона рублей.

К слову с 16 сентября в Уфе увеличили стоимость проезда в электротранспорте. Отныне за билет наличными и по карте необходимо будет заплатить 30 рублей, цена по карте Алга для уфимцев составит 25 рублей, а для школьников — 15 рублей. Между тем, проезд на пассажирской канатной дороги остается без изменений.

#Новости#Элина Сайфранова#Город
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