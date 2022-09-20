В Минздраве Башкирии сообщили о состоянии упавшего в трубу полуторагодовалого малыша

Напомним, что инцидент произошел в Кугарчинском районе Башкирии, а именно в деревне 1-е Тупчаново. По информации МЧС, в пустую трубу мальчик упал головой вниз. На то, чтобы вызволит ребенка сотрудникам потребовалось около двух часов.