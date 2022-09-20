В Минздраве Башкирии сообщили о состоянии упавшего в трубу полуторагодовалого малыша

Стало известно состоянии полуторогодовалого ребенка, который накануне упал в трубу глубиной в шесть метров. Как сообщили корреспонденту Mkset в пресс-службе Минздрава Башкирии, мальчик был госпитализирован в Мраковскую центральную больницу, на данный момент он находится в состоянии средней тяжести, стабильное с улучшением.
Напомним, что инцидент произошел в Кугарчинском районе Башкирии, а именно в деревне 1-е Тупчаново. По информации МЧС, в пустую трубу мальчик упал головой вниз. На то, чтобы вызволит ребенка сотрудникам потребовалось около двух часов.