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В Башкирии полуторогодовалый мальчик упал в трубу глубиной шесть метров

20 сентября 05:49
Фото: 1MI
На спасение ребенка сотрудникам экстренных служб понадобилось около двух часов, сообщает пресс-служба МЧС по РБ

В деревне 1-е Тупчаново Кугарчинского района мальчик в возрасте полутора лет провалился в трубу глубиной в шесть метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РБ.

Сообщается, что ребенок упал головой вниз в пустую трубу, чей диаметр составлял 30 сантиметров, а глубина порядка шести метров. На то, чтобы вызволить мальчика сотрудникам экстренных служб понадобилось около двух часов.

В ведомстве отмечают, что спасательной информации участие приняли сотрудники МЧС России от пожарно-спасательной части 84, а также спасатели госкомитета РБ по ЧС из города Кумертау.

#Новости#Азамат Нухов#Происшествия
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