В Башкирии полуторогодовалый мальчик упал в трубу глубиной шесть метров

В деревне 1-е Тупчаново Кугарчинского района мальчик в возрасте полутора лет провалился в трубу глубиной в шесть метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РБ.
Сообщается, что ребенок упал головой вниз в пустую трубу, чей диаметр составлял 30 сантиметров, а глубина порядка шести метров. На то, чтобы вызволить мальчика сотрудникам экстренных служб понадобилось около двух часов.
В ведомстве отмечают, что спасательной информации участие приняли сотрудники МЧС России от пожарно-спасательной части 84, а также спасатели госкомитета РБ по ЧС из города Кумертау.