Мэр Мавлиев устроил разнос чиновникам из-за ситуации с бродячими собаками в Уфе

— Долго очень реагируете. Инциденты каждый день приходят. Пока вы выезжаете, пока вы собираетесь собаки убегают и в следующий двор забегают. Поэтому прошу каждый случай укуса детально разбирать — за сколько минут приехал подрядчик. Мы вообще-то за это деньги платим, это не чья-то благотворительность, на это в бюджете заложены деньги. Требуйте [с подрядчиков — прим.ред.] скорейшей реакции, Ратмир Мавлиев.