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Мэр Мавлиев устроил разнос чиновникам из-за ситуации с бродячими собаками в Уфе

20 сентября 08:06
Фото: 1MI
Недоволен мэр Уфы остался скоростью работы подрядных организаций, которые проводят отлов животных в городе.

Сегодня, 20 сентября, мэр Уфы в ходе оперативного совещания остался недоволен работой по отлову безнадзорных животных в городе. В частности, он поручил чиновникам администрации следить за скоростью реагирования служб отлова.

— Долго очень реагируете. Инциденты каждый день приходят. Пока вы выезжаете, пока вы собираетесь собаки убегают и в следующий двор забегают. Поэтому прошу каждый случай укуса детально разбирать — за сколько минут приехал подрядчик. Мы вообще-то за это деньги платим, это не чья-то благотворительность, на это в бюджете заложены деньги. Требуйте [с подрядчиков — прим.ред.] скорейшей реакции, Ратмир Мавлиев.

Известно, что отловом безнадзорных животных в Уфе занимаются две подрядные организации — ООО «Актив» — в Калининском, Орджоникидзевском, Октябрьском, Советском районах и ИП Михайлов — в Демском, Кировском, Ленинском и отдаленных территориях Октябрьского района.

Как отметили в мэрии, по данным на 20 сентября, всего было отловлено 4 707 собак. Кроме того, с целью устранения возможной кормовой базы и скопления безнадзорных животных на территории предприятий в районах Уфы организованы работы по своевременной очистке контейнеров и вывозу отходов с контейнерных площадок.

Напомним, что в начале сентября мэр Уфы называл разбушевавшихся бродячих собак главной задачей города. Тогда он также остался недоволен работой служб отлова, в частности он напомнил, что в бюджете есть деньги на данные работы.

Ранее Mkset рассказывал о правилах поведения при встрече с собакой и в случае ее нападения.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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