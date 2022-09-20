Мэр Мавлиев устроил разнос чиновникам из-за ситуации с бродячими собаками в Уфе

Сегодня, 20 сентября, мэр Уфы в ходе оперативного совещания остался недоволен работой по отлову безнадзорных животных в городе. В частности, он поручил чиновникам администрации следить за скоростью реагирования служб отлова.
— Долго очень реагируете. Инциденты каждый день приходят. Пока вы выезжаете, пока вы собираетесь собаки убегают и в следующий двор забегают. Поэтому прошу каждый случай укуса детально разбирать — за сколько минут приехал подрядчик. Мы вообще-то за это деньги платим, это не чья-то благотворительность, на это в бюджете заложены деньги. Требуйте [с подрядчиков — прим.ред.] скорейшей реакции, Ратмир Мавлиев.
Известно, что отловом безнадзорных животных в Уфе занимаются две подрядные организации — ООО «Актив» — в Калининском, Орджоникидзевском, Октябрьском, Советском районах и ИП Михайлов — в Демском, Кировском, Ленинском и отдаленных территориях Октябрьского района.
Как отметили в мэрии, по данным на 20 сентября, всего было отловлено 4 707 собак. Кроме того, с целью устранения возможной кормовой базы и скопления безнадзорных животных на территории предприятий в районах Уфы организованы работы по своевременной очистке контейнеров и вывозу отходов с контейнерных площадок.
Напомним, что в начале сентября мэр Уфы называл разбушевавшихся бродячих собак главной задачей города. Тогда он также остался недоволен работой служб отлова, в частности он напомнил, что в бюджете есть деньги на данные работы.