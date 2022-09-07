Мэр Уфы Ратмир Мавлиев назвал разбушевавшихся бродячих собак главной задачей города

Наличию проблем у служб отлова Ратмир Мавлиев удивился и заявил, что деньги на отлов в бюджете есть, о чем сообщил на оперативке в мэрии 7 сентября.

В ходе сегодняшней оперативки в мэрии Уфы Ратмир Мавлиев заявил, что сегодня нет более важной задачи чем отлов безнадзорных собак. Он уточнил, что видео видео недавнего нападения стаи бродячих псов на женщину с ребенком в микрорайоне «Колгуевский». — В городе участились случаи нападения собак. Это ненормально. Я сам посмотрел видео, вовремя надо реагировать. Для меня непонятно, почему службы вовремя не отреагировали, в бюджете деньги есть на эти работы — удивился Ратмир Мавлиев. В ответ Мавлиеву начальник Управления коммунального хозяйства и благоустройства мэрии УФы Рустем Хамитов заявил, что часть собак была отловлена еще вчера (об этом сообщал и Mkset), а сейчас эти работы продолжаются. Также Хамитов рассказал и о причинах осеннего нашествия собак в город, по его мнению он обусловлен концом садово-огородного сезона. У собак закончилась подкормка, которую обеспечивают им сердобольные жители садовых товариществ и они в поисках пропитания мигрируют в город.

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