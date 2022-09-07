Мэр Уфы Ратмир Мавлиев назвал разбушевавшихся бродячих собак главной задачей города

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев назвал разбушевавшихся бродячих собак главной задачей города
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев назвал разбушевавшихся бродячих собак главной задачей города
Сегодня, 12:33ГородИрина ДеревянчукФото: 1MI
Наличию проблем у служб отлова Ратмир Мавлиев удивился и заявил, что деньги на отлов в бюджете есть, о чем сообщил на оперативке в мэрии 7 сентября.

В ходе сегодняшней оперативки в мэрии Уфы Ратмир Мавлиев заявил, что сегодня нет более важной задачи чем отлов безнадзорных собак. Он уточнил, что видео видео недавнего нападения стаи бродячих псов на женщину с ребенком в микрорайоне «Колгуевский».

— В городе участились случаи нападения собак. Это ненормально. Я сам посмотрел видео, вовремя надо реагировать. Для меня непонятно, почему службы вовремя не отреагировали, в бюджете деньги есть на эти работы — удивился Ратмир Мавлиев.

В ответ Мавлиеву начальник Управления коммунального хозяйства и благоустройства мэрии УФы Рустем Хамитов заявил, что часть собак была отловлена еще вчера (об этом сообщал и Mkset), а сейчас эти работы продолжаются. Также Хамитов рассказал и о причинах осеннего нашествия собак в город, по его мнению он обусловлен концом садово-огородного сезона. У собак закончилась подкормка, которую обеспечивают им сердобольные жители садовых товариществ и они в поисках пропитания мигрируют в город.

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