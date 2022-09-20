МегаФон ускорил интернет в селах и деревнях Башкирии

В 20% этих сел и деревень проживает менее 500 человек — среди них Дубки, Красноярово, Старокудашево, Акбулатово, Туишево, Малонакаряково, Нижняя Татья и другие. Более того, в ряде этих точек на карте ранее не было высокоскоростного интернета, а теперь местные жители могут совершать видеозвонки, запускать стриминговые сервисы и загружать тяжелые файлы.