Власти Башкирии рассказали, в каком случае отопление включается раньше срока

Жительница республики на странице Радия Хабирова в соцсетях задала вопрос о начале отопительного сезона, а также о стоимости отопительных услуг. В частности женщина поинтересовалась, почему региональные власти не рассматривают вариант о слабой подаче отопления либо же ввод оплаты за отопление по факту.
На комментарий женщины отреагировали в региональном Министерстве ЖКХ. Сообщается, что решение о подаче тепла принимает городская либо районная администрация. В свою очередь, данное решение принимается в том случае, если среднесуточная температура на протяжении пяти дней не превышала +8 градусов Цельсия. Примечательно, что на этой неделе в республике ожидается потепление до +27 градусов. Подробнее о погоде Mkset рассказывал здесь.
В ведомстве отметили, что у жителей все же есть возможность повлиять на сроки включения отопления в многоквартирных домах. Подобное решение может быть принято по итогам общего собрания жильцов, далее протокол необходимо направить в управляющую компанию. На основании заявки теплоснабжающая организация, при технической возможности, приступит к отпуску тепловой энергии. При этом отмечается, что отключение отопления в данном случае будет невозможно до окончания отопительного сезона.