Власти Башкирии рассказали, в каком случае отопление включается раньше срока

В ведомстве отметили, что у жителей все же есть возможность повлиять на сроки включения отопления в многоквартирных домах. Подобное решение может быть принято по итогам общего собрания жильцов, далее протокол необходимо направить в управляющую компанию. На основании заявки теплоснабжающая организация, при технической возможности, приступит к отпуску тепловой энергии. При этом отмечается, что отключение отопления в данном случае будет невозможно до окончания отопительного сезона.