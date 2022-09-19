В центре Уфы 22 сентября ограничат движение транспорта

В четверг, 22 сентября, в Уфе будет закрыто движение для транспорта на одной из центральных улиц. В частности, по информации пресс-службы администрации, причиной тому послужит открытие нового корпуса Российского исламского университета.
Так, с 6 утра до 22 часов вечера, проезд будет недоступен по улице Тукаева, а именно на одной половине проезжей части на участке от Цюрупы и до Зайнуллы Расулева.
К слову, на в этот же день и в это же время закрыта будет и парковка у конгресс-холла «Торатау» из-за проведения фестиваля.