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В центре Уфы 22 сентября ограничат движение транспорта

19 сентября 15:31
Фото: 1MI
Движение будет закрыто с раннего утра и до позднего вечера, сообщает городская мэрия.

В четверг, 22 сентября, в Уфе будет закрыто движение для транспорта на одной из центральных улиц. В частности, по информации пресс-службы администрации, причиной тому послужит открытие нового корпуса Российского исламского университета.

Так, с 6 утра до 22 часов вечера, проезд будет недоступен по улице Тукаева, а именно на одной половине проезжей части на участке от Цюрупы и до Зайнуллы Расулева.

К слову, на в этот же день и в это же время закрыта будет и парковка у конгресс-холла «Торатау» из-за проведения фестиваля.

#Новости#Элина Сайфранова#Город
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